Poklon koji su ova djeca poklonila svom ocu za praznike, rastopio srce hiljadama ljudi!

Djeca su svakako najuzbuđenija od svih – iako to ne mora uvijek biti slučaj. Čak i odrasli mogu zaželjeti želje koje im se za praznike ostvaruju, piše Virealno.

Ovo je priča o jednom oci koju je dobio upravo ono što je zaželio. Kada je za božićno jutro otvorio svoj poklon, nije mogao vjerovati svojim očima dok nije stavio naočale, onda je zaplakao.

Ovo je lekcija koja nas uči da svoje roditelje trebamo voljeti i cijeniti najviše na svijetu. Naime, ovaj otac svoju majku nije vidio čak 8 godina, ali su se njegova djeca potrudila da nadoknade taj nedostatak. U paketu je bilo pismo koje je potom počeo čitati i to u suzama.

Poklon je bila karta zahvaljujući kojoj je mogao otići u posjetu svojoj majci i konačno je ponovo vidjeti! Ovaj video ima preko stotine hiljada lajkova nakon svega nekoliko dana.

My dad hasn't seen his mom in 8 years and she doesn't have much time left so we got him plane tickets to go see her pic.twitter.com/RoO0HMmhiO

— Tone (@RichHomie_Twan3) December 25, 2015