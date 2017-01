Majka se 12 sati mučila i preklinjala da joj obave carski rez, na kraju je rodila, a par sati kasnije umrla zbog novih komplikacija

Frances Cappuccini mučila se 12 sati sa stravičnim trudovima prije nego što su liječnici konačno potpisali zahtjev za carskim rezom. No, nekoliko sati kasnije 30-godišnja je žena završila u operacijskoj sali jer joj je pri carskom rezu u trbuhu ostao komadić posteljice.

Njezin sin Giacomo rođen je zdrav, a ona je po odlasku na operaciju mužu u hodniku rekla: ‘Ako mi se išta dogodi, molim te, pobrini se za dečke. Samo neka mi spase život’, rekla je mužu u hodniku po odlasku na operaciju prije nego što su se zadnji put poljubili.

Nažalost, nekoliko sati kasnije Frances je umrla od srčanog udara zbog gubitka prevelike količine krvi.

Odvjetnik obitelji Neil Sheldon tvrdi da se smrt mogla izbjeći da je carski rez obavljen na vrijeme. Britanski zavod za javno zdravstvo NHS priznaje odgovornost, ali se ne slaže s tvrdnjom da bi stvari bile drugačije da je carski rez obavljen ranije.

Detalji su isplivali ovih dana nakon što je slučaj zapeo na sudu još 2014. Na saslušanju je odvjetnik također rekao da je gđa Cappuccini iz Offhama u Kentu imala tešku prvu trudnoću sa sinom Lucom te da je bila prestravljena oko drugog porođaja.

Bračni je par rezervirao termin carskog reza za 10. listopada 2012., no Frances je završila u bolnici dva dana ranije zbog jakih trudova. Njezin muž Tom je na sudu rekao kako mu je žena po dolasku u bolnicu bila sigurna da želi carski rez nakon što joj je to savjetovao njezin opstetričar, specijalist za porode. On joj je također rekao da ne bi trebala uzimati epiduralnu zbog problema koje je imala s jetrom te da bi trebala pokušati izbjeći prirodni porođaj.

No, Tom tvrdi da su se babice gotovo smijale kad im je iznio njihovu želju. Rekle su im da ne bi trebali donositi odluku na temelju boli i straha sugerirajući da nema razloga zašto ne bi obavili prirodan porod.

Liječnici su tek nakon 12 sati mučnih trudova shvatili da nema napretka, a osim toga dali su joj epiduralnu unatoč savjetu opstetričara.

Tek kad se Frances, dojeći po prvi put svoju bebu, požalila da joj se čini kako joj potoci krvi teku među nogama, sestre su otkrile plahtu natopljenu krvlju, piše Daily Mail. Kako nije prestajala krvariti, zakazana je hitna operacija. Nikad se nije probudila iz anestezije.

Babica koja je većinu vremena provela s njom, Julie Ann Michaud, rekla je na sudu da je u bolnicu došla emocionalno vrlo uznemirena i pod jakim stresom: ‘Bila je jako preplašena. Činilo se kao da očekuje najgoru katastrofu. Nikad nisam ni prije ni poslije vidjela nekog tako uplašenog. Nije ni sama znala što želi jer je bila u jakim bolovima.’ Julie je odgovornost prebacila na liječnike i ustvrdila da je konačna odluka o carskom rezu bila njihova. Dodala je i da su svi nalazi pokazali da se beba nalazi u idealnom položaju za prirodni porođaj te da u tom trenu nije bilo razloga donositi radikalne odluke.

U emotivnom govoru njezin muž Tom je rekao: ‘Bila je jedna od najboljih osoba koje ću ikad sresti. Bila je šašava, blaga, brižna, divna osoba. Imala je puno prijatelja i puno vremena za njih. Bila je divna majka, sjajna žena i obožavala je brinuti za Lucu. Činjenica da je bila nastavnica pomogla joj je da mu omogući odličan početak života.’

Saslušanja još uvijek traju i slučaj još nije zaključen.

