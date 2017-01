Pohvalila se vjereničkim prstenom! Ali zaboravila je da sa slike ukloni KLJUČNI DETALJ!

Devojka po imenu Miranda Levi objavila je ovu fotografiju uz komentar da je “presrećna što može da objavi da se udaje za ljubav svog života”, piše Metro.

– Još uvek nemamo pravi prsten, ali znamo da ćemo zajedno biti presrećni bez obzira na sve materijalne nedostatke – napisala je devojka.

Međutim, jedan detalj na fotografiji otkriva mnogo važniju vest od veridbe!

– Da li je to u uglu ono što mislim da jeste – napisala je jedna od njenih prijateljica i krenula je lavina!

“Naučite da sečete slike”, “Čestitamo” i slični komentari počeli su da se nižu. O čemu se radi?

U donjem levom uglu vidi se test za trudnoću i to pozitivan! Nakon što su oštre oči njenih prijatelja to primetile, Miranda je na kraju morala da prizna i to.

– E, da, zaboravila sam da kažem da čekamo i bebu – na kraju je priznala ova devojka.

