‘NIKADA NISMO VIDJELI OVAKVO NEŠTO!’ Nevjerojatna snimka kanibalizma bacila u ekstazu sve zmijske fanatike

Nakon što su Sally Hill i njezin muž iz N&S Snake Catcher, privatne tvrtke za hvatanje zmija, pozvani na intervenciju u kuću pored Brisbanea, Hill je svjedočila hranjenju koje je trajalo više od tri sata. Rekla je da se rijetki slučajevi kada zmije jedu druge zmije, piše The Telegraph.

‘Nikada nismo vidjeli ovakvo što, rijetke su prilike kada hvatač zmija može svjedočiti ovakvom događaju’, rekla je Hill. ‘Oduvijek smo slušali poslovicu ‘ako imate dijamantnog pitona nećete imati smeđeg’ (slobodan prijevod originalne poslovice koja glasi: ‘if you've got a carpet python you won't have a brown’, op. a.). Očito je da se radi o mitu.’

