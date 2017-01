Ovo rade muškarci koji su zaista zaljubljeni

Pokazuje poštovanje

Stvar je jednostavna – ako je stvarno zaljubljen, pokazivaće poštovanje prema ženi i dati joj do znanja da je ona za njega puno više od lijepog lica i tijela koje može pokazivati drugima. Nažalost, veliki je broj onih koji su samo opčinjeni izgledom, a o poštovanju uopšte ne razmišljaju, piše “Index“.

Iskren je

Kad se muškarac stvarno zaljubi, nema govora o glumatanju – zaljubljeni muškarci žele da ih žena u njihovim životima vidi baš onako kakvi stvarno jesu. Bez pretvaranja i uljepšavanja.

Sjeti se važnih stvari

Lako za godišnjicu i rođendan, zaljubljeni će se muškarac sjetiti i svih drugih stvari koje su važne ženi u njegovom životu – od toga kakvu kafu pije do pjesme koju obožava slušati kad se probudi. To je dokaz da sluša ju kad nešto priča.

Trudi se biti bolji

Samo će se zaljubljeni muškarac potruditi da postane bolja osoba kako bi žena u njegovom životu bila srećnija – ostali će misliti samo na sebe.

Bori se

Prije nego što uđe u ozbiljnu vezu, prosječni muškarac ima 6 manje-više nevažnih veza s drugi ženama. To kažu istraživanja, a ista istraživanja pokazuju i da te žene poprilično brzo napuštaju njegov život, te da se on ne bori da ostanu u njemu jer ih ne smatra preterano važnima. No, zaljubljeni će se muškarac boriti da žena ostane u njegovom životu.

