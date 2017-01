Tri stvari koje vlasnici pasa rade iz ljubavi, a psi mrze

1. Zagrljaji

Zagrljaj je jedna od najintimnijih ljudskih gesti kojima izražavamo sreću i ljubav prema nekome. I dok nama on predstavlja zadovoljstvo naš kućni ljubimac to ne voli. Naime, psi nemaju ruke i ovakva reakcija njim je strana. U psećem svijetu zagrljaj, odnosno kada jedna životinja stavi šape na drugu to znači dominacija i pokušaj pokoravanja, piše “Zadovoljna“.

Iako vaš pas obožava vašu pažnju i dodire te će zbog vas trpjeti baš sve, znajte kako svaki zagrljaj on gleda kao vaše dokazivanje moći, a nikako kao nagradu i maženje.

Ako primijetite kako vaš pas kada ga zagrlite okrene glavu, otima se ili umiri te plazi jezik i liže njušku to znači kako mu nije ugodno. Želite li pokazati koliko ga volite poigrajte se s njegovom omiljenom igračkom ili ga nagradite nekim zalogajčićem.

2. Tapšanje po glavi

Iako je riječ o vrlo čestoj pojavi, ona psima nikako nije draga niti ugodna. Tapšanje i draganje po glavi ili još gore, po njuški u psima izaziva nelagodu. Ponovno je riječ o dominaciji u kojoj vaš dlan pokorava psa. Iako će vaš ljubimac sa zadovoljstvom prihvatiti svaki vaš dodir imajte na umu kako ovo njima doista ne predstavlja toliko zadovoljstvo koliko se vama čini.

Ovakvu ljudsku reakciju posebno bi trebalo izbjegavati ako prilazite tuđem i nepoznatom psu jer se životinja može osjećati ugroženo. Želite li pohvaliti ili razveseliti vašeg psa počeškajte ga po leđima ili još bolje, po stražnjem djelu leđa, iznad repa, a on će vam biti iznimno zahvalan.

3. Sloboda ponašanja

Psi obožavaju rutine i stegu što znači nametnete li vašem ljubimcu neka pravila i zabrane u psećim očima to nikako ne znači da ste strog i zločest vlasnik. Naprotiv, psi od vas kao vođe očekuju povratnu informaciju o stvarima koje su dobre i dozvoljene te onima koje su strogo zabranjene.

Pseći mozak funkcionira na razini djeteta od tri ili četiri godine. Upravo u tom razdoblju djeca testiraju svoje roditelje te iskorištavaju svaku ‘pukotinu’ u pravilima u svoju korist, a jedini lijek za takvo ponašanje je dosljednost. Isto je i s psima, gdje kod odgoja životinje ‘ne’ jednostavno mora značiti ‘ne’.

Pas ne razumije da smije skakati na vas kada ste u kućnoj odjeći, a ne smije kada ste odjeveni za posao. Isto tako, životinja ne shvaća zašto smije na fotelju kada je čista, a kada pokisne i zaprlja se tijekom šetnje ne smije. Želite li da vaša životinja bude sretna, a vi ponosni na njegovo ponašanje pridržavajte se svojih pravila i to bez iznimki, prenosi Zadovoljna.hr.

