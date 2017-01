3 razloga zbog čega ste još uvijek SAME

Dogovoriti “dejt” je možda i najlakši posao. Problem nastaje kada izlazite iznova i iznova, a još uvijek ne nalazite na onog pravog. Većina djevojaka je danas zauzeta i posvećena sebi. Kalendar događaja je prebukiran i rijetko da se nađe mjesto u “rokovniku” namijenjeno njemu, prenosi “Dnevno“.

A onda, kada se konačno posvetite svom emotivnom životu uvijek naletite na “pogrešnog”. Da li je do njih ili do vas? Počnite od toga da osoba sa kojom izlazite je vaš i apsolutno samo vaš izbor.

I dok izgleda da činite sve kako biste imali svog partnera, još uvijek postavljate sebi pitanje: Zašto sam sama?

Bolje je da čujete na vrijeme odgovor na ovo, već učestalo, pitanje. Poznati stručnjak i “kouč” za izlaske i veze iz Los Anđelesa, Džejms Alen Hanrahan je dugo ispitivao i tražio razloge zbog čega su dame još uvijek same. Njegovi rezultati će vas zaprepastiti, a mnoge ljepotice će se i pronaći.



1. Ne odgovaraš na pozive

Kada vas momak pozove ili vam pošalje poruku, da biste bili “kul” često “iskulirate” znak da neko želi da vas vidi. Ne odgovarate naredna tri dana. Kada je Džejms upitao dame zbog čega to rade, one su mu odgovorile da ne žele da izgledaju previše dostupno. To je smiješno, jer pravi muškarac traži ženu koja će uvijek biti tu za njega.

Dakle, pravite grešku u startu.

A kada konačno odlučite da mu se javite posle tri dana, on ne odgovara. Pogodite šta se onda događa? On vas ne zove naredna tri dana. Onda ulazimo u čuvenu igru, ko će koga prvi da pozove. Nekada je to bilo i zanimljivo ali danas, kada se približavaš tridesetim ovakve dječije igre ti nisu potrebne. Prema tome, odgovorite mu na poziv.

2. Hronično si nedostupna

Kada vas dečko pozove da izađete, niste slobodni, a na sljedeći poziv moraće da sačeka do nedelju, dvije. Na taj način djevojke često žele jačem polu da stave do znanja da su zauzete, da im je život pun prijatelja i poslovnih obaveza. Da su jake i ambiciozne. I dok momci sve to poštuju i shvataju, oni i dalje traže onu koja će biti dostupna za njih.

Biti zauzeta ne znači i biti kul. Pravi muškarci ne troše vrijeme na žene koje nisu slobodne tri nedelje.

3. Uvijek želiš da budeš glavna

On traži da odete do obližnjeg parka, prošetate se i prepustite čarima prirode. Odlučujete da je park ipak previše daleko i da bi najbolje bilo da odete na kafu u poznatom kafiću u blizini vaše zgrade. U redu, znate šta želite, ali problem je u tome što pravi muškarac neće sebi tek tako dozvoliti da djevojka odlučuje o svemu i da uvijek bude onako kako vi kažete.

I dok vaš prijedlog izgleda savršeno za vas to signalizira muškarcu da vi niste zainteresovani da budete u timu ukoliko niste kapiten.

Dakle, prvo vas je čekao tri nedelje da se javite, a sada još i birate mjesto za izlazak. Zar nije malo previše? Dogovor je neophodan, a za to je uvijek potrebno dvoje. Često treba popustiti, niko vas neće čekati dovijeka.

