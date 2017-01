“Silovao me svaki dan čak 13 godina. Prodao je našu djecu!”

Žena iz Velike Britanije odlučila je s javnosti podijeliti svoju horor priču pod pseudonimom Anna Ruston o tome kako je 13 godina bila seksualna robinja taksistu koji ju je oteo smo dva dana nakon 15. rođendana.

Silovao ju je gotovo svake večeri, kazala je, i dovodio druge muškarce da je zlostavljaju i to im naplaćivao. U zatočeništvu mu je rodila četvero djece koje joj je uzeo odmah nakon poroda i ona se boji da ih je prodao.

Glumio da joj je muž

Odlasci u bolnicu zbog stalnih ozljeda i poroda bili su joj jedini kontakt sa vanjskim svijetom, no otmičar, kojeg ćemo zvati Malik, nije se micao od nje, predstavljao se kao njezin muž i pazio na svaki njezin pokret.

Taksist, porijeklom iz Azije, Annu je držao u prostoriji gdje je nuždu morala obavljati u posudu u kutu sobe. Smrad je još uvijek progoni, kaže.

Živjela je u kući otmičarevom obitelji, ali nitko nije poduzeo ništa kako bi joj pomogao. U istoj kući živjeli su otmičareva majka, braća i njihove žene.

‘Još vidim tu sobu, osjetim taj smrad’

Žene, koje su isto zlostavljali, povremeno bi joj šminkom prekrile modrice i dale joj tablete protiv bolova.

– Još vidim tu sobu, taj kut u kojem sam se njihala u boli. Iako, nakon nekog vremena prestala sam osjećati bol. Milim da mi se tijelo samo isključilo. I još osjećam miris konzerve u koju sam obavljala nuždu i češnjaka po kojem je on smrdio. Došla sam do točke kad nisam znala što je život – ispričala je, prenosi Mirror.

Anna je uspjela pobjeći prije 16 godina, ali svog zlostavljača još se boji i ne usudi se svjedočiti protiv njega.

Ruston je imala teško djetinjstvo i u vrijeme kad ju je Malik oteo živjela je kod majčine prijateljice.

– Baka mi je umrla dok sam bila mala, a roditelji me nisu željeli – rekla je.

Ljudi su se bojali pomoći mi

– Puno mi je značilo kada bi mi netko pokazao pažnju. Malik bi me pitao kako sam. Bilo je lijepo da nekoga to zanima – ispričala je Anna.

– Kad me pozvao u svoju kuću na čaj znao je da nikome neću nedostajati – rekla je i dodala da postoji puno osjetljivih djevojčica kakva je i sama bila.

Anna je pokušala potražiti pomoć, ali nitko je nije slušao. Boji se da je razlog tome što je njezin otmičar musliman i ljudi su se bojali da će ih optužiti za diskriminaciju ako išta pokušaju.

– Malik me odijevao u odjeću svoje kulture, bojio mi kosu u crno, tjerao me da nosim šal i držim glavu pognutu. Kad je govorio umjesto mene, mislili su da je to stvar kulture. Mislim da se ljudi boje da će ih optužiti za diskriminaciju. Osjećam se kao da su me ostavili na cjedilu – kazala je žena koja je svoj pakao pretočila u knjigu ‘Tajna ropkinja’ kao dio terapije.

Pomogla joj patronažna sestra

Anna danas ima 44 godine i već je 16 godina na slobodi. I dalje se pita što se dogodilo s njezino četvero djece.

– Jedva sam primila svoje bebe. Nisam imala priliku biti im majka – kazala je Anna koja je dva puta pokušala pobjeći i svaki put bila kažnjena teškim premlaćivanjem. Nekoliko puta pokušala se i ubiti. Pobjeći je napokon uspjela kad ju je posjetila patronažna sestra kojoj je uspjela dati papirić s pozivom u pomoć dok su se Malik i njegova obitelj molili za vrijeme islamskog blagdana Eida.

Malik i njegovi uspjeli su pozvati policiju prije nje. Tvrdio je da je njegova ‘teško mentalno bolesna žena pobjegla’, ali Anna ih je uspjela uvjeriti da ona govori istinu. Kako je i rekla, roditelje nije bilo briga za nju. Nisu niti prijavili njezin nestanak niti ih je zanimalo gdje je bila sve te godine, piše Mirror.

Mir je napokon pronašla kad je ponovno srela svoju simpatiju iz djetinjstva Jaimea. S njim sad ima četvero djece iako nikad neće zaboraviti djecu koju je izgubila. Suprugu se tek prošle godine usudila reći kroz što je sve prošla, prenosi 24sata.

loading...

Facebook komentari