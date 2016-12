GLEDALA JE MAMINE SLIKE I OTKRILA PORODIČNU TAJNU: Za jedan dan cijeli život joj se OKRENUO…

Nije bilo teško zaljučiti da je Silvija – usvojena! Svoje otkriće postavila je na Fejsbuk sa nadom da će moći uz pomoć interneta da pronađe svoju pravu biološku majku, piše “Kurir“.

“Zdravo, postavila sam ovu fotografiju na kojoj ličim na svoju biološku majku, nadajući se da će me prepoznati. Čovjek koji me drži je moj usvojeni tata. Rođena sam u Trelevu, 27. marta 1985. i skoro sam saznala da sam usvojena. Nekoliko dana kasnije, usvojili su me i moji novi roditelji odveli u La Platu, gdje smo živjeli 11 godina, da bismo se kasnije preselili u Mar del Platu, gdje živimo sada“, napisala je ona.

Takođe je dodala da zna da je rođena u klinici Modelo u 11:30 časova, da joj je majka tada imala 16 godina, a doktor koji ju je porodio se zvao Rikardo Karminati.

Dodala je da nema namjeru da osuđuje svoju majku, već da sazna na koga liči i da li ima braću ili sestre.

Silvija inače ima dvoje djece od kojih jedno liči na nju a drugo na njenog supruga, ali ona napominje da iz čisto emotivnih razloga želi da sazna svoje porijeklo te moli za pomoć u tome.

Njen status je postavljen 11. decembra a do sada je šerovan više od 5.500 puta.

loading...

Facebook komentari