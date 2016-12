Partner s ovim osobinama je pun pogodak: Provjerite da li ih ima i vaš odabranik…

Prihvaća vas i sve vaše životne odluke podržava te pred njim ne trebate glumiti. On vas nikada ne osuđuje pa trebate biti svjesni da je on sve ono što morati imati pokraj sebe jer vas nikada neće iznevjeriti, piše Slobodna Dalamacija.

Ako vas pored toga još i nasmijava, ne trebate se dvoumiti želite li ozbiljnu vezu jer to je najbolji pokazatelj koji možete dobiti. Isto tako, traži li vaše savjete u vezi poslovnih i životnih odluka i ciljeva tada znajte da u njegovu životu zauzimate najvažnije mjesto i da vas poštuje više od ičega.

Ukazuje vam na vaše mane i govori vam valjane kritike jer želi da život promijenite na bolje, a pomoću tih sugestija ćete i postati boljom osobom u to ne sumnjajte jer takva osoba vam uvijek želi samo najbolje u životu, a upravo takvu morate i imati. Još ako ju pronađete baš u partneru, nema boljeg.

Ukoliko je pored toga još i ljubazan prema svima te u društvu govori sve najljepše o vama a kasnije kada sami ostajete vam kaže što možda niste trebali tijekom druženja napraviti, vjerujte da je to pravi frajer koji vas jako voli.

Također, kada odbija druženja s prijateljima na dane kada zna da vam treba, cijenite to jer mnogi muškarci to ne čine već jedva dočekaju priliku da se zabave s dečkima.

Ukoliko on sve to posjeduje i još vam k tome i odgovara njegocva pažnja u krevetu, tada je to to i ne morate više tražiti ‘princa na bijelom konju’. On je taj.

