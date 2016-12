Dr. Masaru Emoto, japanski istraživač i alternativni liječnik dao je svijetu dobar dio dokaza o misteriji pozitivnog razmišljanja. Postao je poznat zbog svojih eksperimenata s molekulama vode koji su prikazani 2004 u filmu ‘What The Bleep Do We Know?’. Njegovi eksperimenti demonstriraju da ljudske misli i namjera mogu utjecati na fizičku stvarnost, poput molekularne strukture vode. Uzimajući u obzir da je 60% ljudskog tijela sačinjeno od vode, njegovo otkriće ima vrlo široke implikacije… može li si itko uopće priuštiti negativne misli ili namjere?