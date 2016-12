Trenutak prosidbe koji je rasplakao svijet

Kako ovakvi momenti sve češće bivaju zabilježeni kamerom, tako je i prosidba jedne mame završila na video-snimku, a onda i na društvenim mrežama, što je oduševilo korisnike Tvitera, piše “B92“.

Naime, muškarac je ovu plavokosu ženu srednjih godina zaprosio na malo neobičniji način. On joj je poklonio kutiju u kojoj se nalazila manja kutija sa kutijom i tako redom. U najmanjoj stajao je papir za porukom “Hoćeš li da se udaš za mene?“.

U trenutku otvaranja posljednje kutije, on je kleknuo i zaprosio svoju djevojku.

After six years, my mom is engaged😭 she deserves the absolute best and she got it❤ pic.twitter.com/R5jytUoDng

— ℓogan rondi (@jlrondi) December 25, 2016