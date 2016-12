Majka me je prodala za orgije sa političarima i poznatima kad sam imala 6 godina: Bila sam seks robinja, radili su mi užasne stvari

Aneka Lukas je mama iz Belgije koja živi sasvim običnim životom. Međutim njeno detinjstvo je strahovito teška i potresna priča, koja se ne može naći ni u najstrašnijim horor filmovima. Ona je u najranijem periodu svog života bila izdata od osobe kojoj je najviše verovala – svoje majke. Prodata je pedofilskoj organizaciji koja ju je seksualno zlostavljala pet i po godina. Ona je otvorila dušu u okviru socijalnog projekta “Prava žena, prava priča“. Prenosimo njenu ispovest u celosti.

“Još kao mala devojčica sam postala seksualna robinja – majka me prodala i vodila gde god bi tražili, a klijenti su bili pripadnici elite. Šef ove mreže pedofilije bio je belgijski ministar.

Prepoznala sam neke ljude sa televizije. Njihova lica su bila poznata svima, dok sam se ja suočavala s mračnom stranom njihove zavisnosti – ono što niko ne bi verovao da kod takvih ljudi postoji. Bila sam sa puno ljudi iz VIP tabora, pa čak i s nekim članovima kraljevske porodice.

Negde oko mog šestog rođendana, 1969., uzeli su me za orgijanje po prvi put, u nekom dvorcu. Vezali su me povodcem za pse i naterali me da jedem ljudski izmet. Nakon što su me ostavili da ležim u toj gadosti, osećala sam se tako poniženom, morala sam učiniti nešto da spasim svoju dušu, ili da samo umrem.

Sama sam sebe odgajala, celi život sam gledala bizarnu masu aristokrata koji su obučeni kao hipiji kojima je trip muzika služila za zabavu za vreme seksualnih aktivnosti, gutali su tablete i pušili marihuanu. Bila sam stalno u strahu, tresla sam se, ali je moje telo bilo tako mirno trenutak pre nego što sam čula hitac, i u jednom trenutku sam čula glas kao da taj glas nije bio moj, ali je govorio da će svi oni otići u zatvor.

Čudna muzika se širila atmosferom i brojni su ljudi bili previše drogirani da bi me primetili. Jedan čovek, obučen poslovno, uhvatio je moj pogled. Izgledao je uplašeno, ali je zadržao pogled neko vreme i činilo mi se da je obratio pažnju na mene. Zatim je otišao. Nikad ga više nisam videla u blizini, ali sam ga godinu dana kasnije vidjela na TV-u. Postao je istaknuti belgijski političar.

U toj atmosferi, neko od njih me odveo do krova. Bila sam sigurna da će me ubiti, ali umesto da ubiju mene, pokazali su mi telo mlade žrtve koja je ubijena onim metkom koji sam čula. Morala sam ostati mirna iako sam u sebi vrištala.

Radnim danom sam išla u školu, tamo sam bila jako stidljiva i imala sam samo nekoliko prijatelja. Sećam se da sam uvek u školi imala takve situacije zbog kojih sam bila jako nesigurna u sebe – kad bi mi postavili neko pitanje, ja ne bi nikad znala odgovor i sva deca bi mi se smejala.

Bila sam niko i ništa u školi, a ni kod kuće se niko nije brinuo o meni. Više pažnje su mi poklanjali kao robu. Osećaj da vas vide kao prelep, senzualni objekat, tako moćni ljudi koji imaju visoke standarde je bio jako dobar. Samo to je bilo pozitivno u mom životu i samo me je to održavalo.

Kad sam imala 10 godina, novi posetilac je doveo svog sina koji je imao 20 godina. Bio je visok, plav i imao plave oči. Nasmejala sam se jer mi se svideo, a on me nazivao pogrdnim nazivima. Pitala sam ga : “Ti stvarno misliš da se meni ovde sviđa?”, nakon čega je usledilo ono što i uvek – zlostavljanje. Zaljubila sam se u njega, a isti je taj dečko godinu dana kasnije kad krenuli da me ubiju, jer više nisam bila korisna ljudima koji su vodili ovu mrežu, samo je hladnokrvno stajao, gledao i smejao se.

Sve je prevršilo svaku meru. Žestoki ponos koji sam odjednom osetila je probadao moje telo. Osetila sam cigaretu kako gori na mojoj podlaktici. Moje živahno telo kao da je umrlo. Misao “ne trebaš mi” me je preplavila i postala je Ja, sve što sam videla bila je ljubav koju sam osećala, a ne bol koju mi je nanosio. To se događalo negde 1974., kad su me odveli u malu sobi i vezali me.

Čovek koji me mučio bio je jedan od optuženih za pedofiliju, slučaj za koji se verovalo da će podići svest i raskrinkati sve mreže, no to se nije dogodilo. Trebala sam da umrem te noći, ali sam spašena u zadnji trenutak. Dok su me mučili neki je mladi čovek pregovarao sa političarem i dogovorio se s njim da će raditi za njega i pokrivati ga u zamenu za moj život. Rekli su mi da o tome što su me umalo ubili ćutim zauvek.

Trebalo mi je 40 godina da progovorim. Godine 1988., kad sam imala 25 godina i šetala ulicama Los Anđelesa osetila sam miris ljudskog izmeta koji me je vratio u sećanja ponižavajućeg detinjstva. Identifikovala sam se sa tim iskustvom, a sram je bio ogroman. Nisam bila spremna na novi život, sećanja iz podsvesti su još nailazila.

Trebalo mi je još nekoliko godina, još mnogo sati psihoterapije kako bi s nekim podelila sve ono što me muči. Odlučila sam da svoje iskustvo podelim sa ljudima, jer mislim da je svet spreman da se suoči sa time što živi u tami. Ovakve se stvari moraju znati ako mislimo da živimo kao ljudi. Svi koji su preživeli incest, seksualno zlostavljanje ili bilo koju vrstu takve ugroženosti, imaju moju snagu, piše Telegraf.

S obzirom da bolujem od PTSP-a, još uvek sam uznemirena kad čujem neku tehno muziku i uznemirim se oko bilo čega što me podseti na detinjstvo. Ulažem puno energije da bih preživela ne samo fizičko nasilje, već i ono psihičko – nošenja sa sramom. Živim dane pokušavajući da se izlečim od seksualnog zlostavljanja koje zahteva sto puta jaču snagu od bilo čega drugog.

Svetske vođe, korumpirani političari i moćnici koji zlostavljaju decu su sigurno kao deca imali neke traume, a još uvek nisu odrasli i prebrodili ih te se nesvesno na taj način svete nekome. Oni nisu hrabri. Oni koji su osetili zlostavljanje bi trebali da se usmere na preživljavanje i jačanje sebe, kako bi se borili i uspeli u tome”.

