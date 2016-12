PUCAO JOJ U GLAVU, PA SPAVAO SA NJENIM LEŠOM: Ali to nije najgore! Razlog će vas zaprepastiti

Amanda Suarez (25) upucana je nakon što je odbila seksualnu ponudu osumnjičenog Kristofera Vilijama Šousa. On je pojavio u njenoj kući na Floridi, i nakon što ga je odbila otišao je do kamiona i uzeo pušku kojom ju je upucao u glavu.

Čin se dogodio u kuhinji, a za to vreme je Amandina 2-godišnja ćerka bila u svojoj sobi. Policija je Kristofera uhapisila tri dana kasnije i odmah je priznao zločin. Kako se ispostavilo, Kristofer je upoznao Amandu dok se zabavljao sa njenom rođakom, zbog čega je i bio u Amandinoj kući nekoliko puta pre kobne večeri, zbig čega, kada se pojavio na vratima, ona i nije posumnjala da on nešto smera, piše Srbijadanas.

Policija je Kristofera uhvatila tako što su našli njegov mobilni telefon na obližnjem putu, koji je bio prekriven žrtvinom krvlju i u kome je bilo fotografija iz stana nesrećne žene.

“Po njegovom priznanju, on je prosto samo želeo da doživi kako je to ubiti nekoga. A zatim kad je već to uradio želeo je da zna i kako je imati seks sa mrtvim telom”, rekli su istražitelji, a prenosi Dejli Mejl. Kristoferu je dodeljena kazna za ubistvo sa predumišljajem prvog stepena, oružanu pljačku i zaposedanje imovine, skrnavljenje tela i bludne radnje.

