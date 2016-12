‘DRAGI TATA, JEDNOG DANA ĆE ME ZVATI KU*VOM’

Video norveške dobrotvorne organizacije CARE, koja se bavi borbom za prava žena, dirnuo je srca miliona žena i njihovih očeva, braće, prijatelja… Kratki film u trajanju od 5 minuta prati život jedne djevojke, a sve počinje prije nego što se uopšte rodila – dok je još u maminom stomaku. Ženski glas se obraća ocu riječima koje su toliko bolno istinite da ne mogu a da vas ne nateraju da se zapitate u kakvom to svijetu živimo, piše “Tntportal“.

“Dragi tata, samo sam htjela da ti se zahvalim što se tako dobro brineš o meni, iako još uvijek nisam ni rođena. Znam da se već trudiš jače od Supermena, čak ne daš mami ni da jede suši! Ali, moram da te zamolim za jednu uslugu.

Upozorenje: Radi se o momcima. Jer, vidiš, ja ću biti rođena kao žensko, što znači da će me do moje 16. godine momci u odeljenju zvati kurvom, kučkom, pi**om i drugim nazivima. Samo radi zabave, naravno. To je jednostavno nešto što momci rade. Ti nećeš brinuti, i ja to razumijem. Možda si i ti to radio kada si bio mlad, pokušavajući da impresioniraš druge momke. Sigurna sam da to nisi mislio ozbiljno. Ipak, neki ljudi neće razumjeti šalu. Zanimljivo, ali to nisu djevojke, već momci.

Do moje 16. godine, nekoliko momaka će mi gurnuti ruku u pantalone dok sam toliko pijana da ne mogu ni da stojim. I kada kažem “ne”, samo će se smijati. To je zabavno, zar ne? Da me sada vidiš, tata, tako bi se stidio, jer sam mrtva pijana.

Nije ni čudo što će me silovati kada budem imala 21 godinu. Imaću 21 godinu i vraćaću se kući, u taksiju koji vozi sin dečka s kojim si išao na plivanje svake srijede. Onaj dečko koji je uvijek imao uvredljive šale, ali to su bile samo šale, pa si smijao. Da si znao da će me njegov sin silovati, rekao bi mu da se uozbilji. Ali, kako si mogao da znaš? On je bio samo dječak sa smješnim šalama. A i to nije bio tvoj problem. Samo si bio fin.

Ali njegov sin, koji je vaspitan uz te šale, postaje moj problem.

Onda, konačno, upoznajem “gospodina savršenog” i, tata, ti si tako srećan zbog mene, jer me on obožava. I pametan je, sa sjajnim poslom, i zimi ide tri puta nedeljno na skijanje, baš poput tebe! Ali, jednog dana prestaje da bude “gospodin savršeni”, i ja ne znam zašto. Čekaj, da li ja pretjerano reagujem? Jedino što znam je da ja nisam žrtva. Odgajana sam tak da budem jaka i nezavisna žena… Ali, jedne noći mu je svega previše, zbog posla, rođaka i vjenčanja koje se bliži, pa me naziva kurvom. Baš kao što si ti nazvao onu djevojku u srednjoj školi kurvom.

Onda me drugog dana udari. Mislim, stvarno sam prešla sve granice, baš znam ponekad da budem kučka. A mi smo i dalje najbolji par na svijetu, a ja sam tako zbunjena jer ga volim i mrzim ga, i nisam sigurna da li sam stvarno nešto zgriješila…

A onda me jednog dana umalo ubije. Sve mi se zacrni. Iako imam doktorat, fantastičan posao, vole me prijatelji i porodica, dobro sam vaspitana… Niko nije mogao ovo da predvidi.

Dragi tata, ovo je usluga za koju želim da te zamolim. Jedna stvar uvijek dovodi do druge. I zato, molim te, zaustavi to prije nego što uopšte dobije priliku da počne. Ne dozvoli da moja braća nazivaju djevojke kurvama, jer one to nisu. A jednog dana će neki mali dječak pomisliti da je to istina.

Ne prihvataj uvredljive šale čudnih momaka pored bazena. Čak ni prijatelja! Jer, iza svake šale se uvijek krije djelić istine.

Dragi tata, znam da ćeš me štititi od lavova, tigrova, pištolja, kola pa čak i sušija a da ni ne misliš o svom životu. Ali, dragi tata, ja ću biti rođena kao žensko. Molim te, uradi sve što možeš da mi to ne bi bila najveća opasnost od svih”.

