Učenici obradovali profesora poklonom koji je dugo želio

Profesor psihologije Teljlor Kerbi, u jednoj kalifornijskoj gimnaziji, je od svojih učenika dobio poklon za Božić. Nije ni slutio šta bi njegovi učenici mogli da mu kupe. On je početkom godine rekao da mu se sviđaju crvene vansice, koje je nosi jedan učenik. Đaci su jako dobro zapamtili njegove riječi i nakon nekoliko nedelja su mu poklonili identičan par, piše “Noizz“.

He said he liked our classmate's Vans on the first day of school, so we pitched in and bought him his own pair❤ pic.twitter.com/a7ynwdzeGx

— Ophelia (@itsdeeyanee) December 20, 2016