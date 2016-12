“Gotove smo ako starci saznaju!” 7 životnih istina koje smo naučili od sestre

1. Sestra nas uči definiciji timskog rada. “Gotove smo ako starci saznaju”, rečenica je kojom obično započinje stvaranje prvih tajni i isprika koje nas izvlače iz nevolje, piše “Zadovoljna“.

2. Kopiranje sestre nije uvreda nego ultimativni izraz poštovanja i divljenja.

“Kopiranje sestre nije uvreda nego ultimativni izraz poštovanja i divljenja.”

3. Kontrolu nad daljinskim upravljačem uvijek ima brža sestra.

4. Uz sestru brusimo svoje vještine pregovaranja: “Posudit ću ti majicu ako ne kažeš mami da sam u petak markirala kemiju.”

5. “Joj daj se makni, vidiš da radiš krivo, ja ću to završiti.” U životu moramo naučiti slijediti one koji znaju bolje od nas, ali također moramo usvojiti naviku preuzimanja kontrole kada nitko drugi to ne želi ili ne zna napraviti.

6. Zahvaljujući sestri znamo koliko je važno pomiriti se nakon svađe. Sestrinske svađe prava su životna škola u kojoj učimo kako prihvaćati jedni druge sa svim vrlinama i manama te shvaćamo da svađa nije kraj svijeta.

7. Bez obzira na sve djetinje ili mladenačke prepirke, sestra će uvijek biti tu uz nas.

loading...

Facebook komentari