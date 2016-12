Šest podsjetnika za svekrve muslimanke: Ono što pripada tvom sinu ne pripada tebi!

Zaista, kada se postane svekrvom to je teška tranzicija koja se rijetko priznaje kao trenutak promjene života žene. Svaka žena obećava da će biti bolja svekrva od svoje prethodnice, ali je to lakše reći nego uraditi, odnos između žene i odabranice njenog djeteta je delikatan.

Muslimanke moraju biti spremne da se suoče sa promijenjenim okolnostima u njihovim životima na najbolji mogući način. Muslimanka svekrva bi trebala da bude drugačija. Ovdje je nabrojano šest stvari koje svaka muslimanka svekrva mora imati na umu kada dođe vrijeme da prihvati odabranicu njenog djeteta.

1. Ona nije tvoja kćerka

Ovo bi trebalo da bude prva stvar koju svaka muslimanka svekrva mora prihvatiti i prigrliti- žena tvog sina nije tvoja kćerka. Ona dolazi iz drugačije porodice i imala je drugačiji odgoj. Ona se prema nekim stvarima neće odnositi na način kao što bi tvoje kćerke. Ne očekuj od nje stvari koje očekuješ od svojih kćerki. Ne razgovaraj s njom oštro ili previše iskreno, možda neće shvatiti da misliš dobro, kao što bi to tvoje kćerke razumjele. Zdrav odnos sa tvojom snahom zahtjeva njeno prihvatanje kao pojedinca, a ne kao produžetka tvoje djece.

2. Ponašaj se prema njoj kako bi željela da se ponašaju prema tvojoj kćerki

Čak iako ona nije tvoja kćerka, tvoja snaha je kćerka nekog drugog. Ponašaj se prema njoj na način kako želiš da se ponašaju prema tvojoj kćerki. Zažmiri kada pogriješi, ukoliko spava do kasno pronađi joj opravdanja kao što bi to uradila svojoj kćerki; ukoliko ima navike koje te plaše zapamti da tvoja kćerka ima također navike koje odbacuješ kao one koje je ‘naslijedila od babe’. Zapamti mudre riječi Hamdun el-Kassara, jednog od ranih muslimana koji je kazao: “Ako neki od tvojih prijatelja griješi pronađi mu 70 opravdanja. Ako tvoje srce to ne može uraditi, onda znaj da si ti taj sa nedostacima”. Također zapamtite riječi Poslanika, s.a.v.s.: Ko nije milostiv prema drugima ni prema njemu se neće biti milostivo.

3. Zapamti da se žene ne rađaju kao domaćice

Podsjeti se na vrijeme kada si bila mlada domaćica i uporedi se sa svojim sadašnjim vještinama. Shvatit ćeš da se žene ne rađaju kao domaćice, vrijeme, iskustvo i trud im omogućavaju da usavrše vještine. Kada god vidiš da dom tvog sina nije dobro održavan kao tvoj, sjeti se da će uskoro, kada njegova supruga postane iskusnija i tvoja unučad odrastu i odu, njihov dom će također biti besprijekoran, čist i tih kao i tvoj.



4. Ono što pripada tvom sinu ne pripada tebi

Kada se tvoj sin oženi, zapamti da je njegova supruga njegov životni saputnik i njihove finansije su samo njihove. Imaš određeno pravo da preneseš svoje iskustvo svojoj djeci, ali oni su sada odrasli, možeš ih jedino savjetovati ali ne i da im namećeš svoje mišljenje.

5. Očekuj samo od svoga sina

Kao majka, imaš ogroman broj prava koje možeš očekivati od svoje djece. Odgajaj svoje sinove sa jakim osjećajem razumijevanja prava koja ti duguju kao majci, tako da tvoja očekivanja jedino počivaju na njemu a ne na snahi, koja nema nikakve obaveze da te služi. Nauči svoje sinove pravima prema supruzi tako da ne krši njena prava u ispunjavanju tvojih ili obratno.

6. Budite saveznice, a ne neprijatelji

To što treba da polažeš svoja očekivanja samo u svoga sina ne znači da ne bi trebala da imaš bilo kakve odnose sa snahom. Naprotiv, dvije žene koje brinu za istog muškarca i njegovu djecu su ništa manje od saveznika koje pomažu i ohrabruju jedna drugu u njihovom zajedničkom cilju. Poslanik, s.a.v.s., je kazao: Vjera je savjet.

Kreirajte odnos zasnovan na povjerenju i korisnosti, neka osjeća da imate isti cilj i da radite u njenom interesu i da je ne osuđujete za nedostatke. Raduj se njenim uspjesima kao vlastitim, jer njeni uspjesi će donijeti sreću tvom sinu i omogućiti da njih dvoje odgoje generacije tvoje porodice na najbolji mogući način.

Napisala: Ruhejfa Adil

