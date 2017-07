Ostrvo koje se može posjetiti samo jedan dan u godini

Manje poznato, nenaseljeno ostrvo nalazi se u Orknijskom arhipelagu, sjeverno od kopna Škotske i predstavlja zaboravljeno mjesto hodočašća i rituala, folklora i duhova, prenosi “National Geographic Srbija“…

Advertisements

Do ovog ostrva se ne može doći 364 dana u godini, ali je uzbudljivo jer se nalazi nadohvat ruke, samo 500 metara od Mejnlanda, ostrva s kojeg se kreće na putovanje do Ejnhalova. Nema trajekta koji bi vozili do Ejnhaloua, pa je putovanje koje svakog ljeta organizuje Društvo za kulturno naslijeđe Orkni jedina šansa da se dođe do ostrva. Čak i da imate sopstveni brod, struje su ovdje veoma jake uslijed čega je dolazak na Ejnhalou veoma rizičan.

Ostrvo je široko svega 900 metara i u obliku je srca. Na mapi zauzima samo tačkicu. Nisko je položeno, ima svega 40 metara na najvišoj tački, iste je boje i kontura kao i druga škotska ostrva. Međutim, za razliku od njih, ovdje je vrijeme stalo. Ostrvo Ejnhalou obavijaju brojne misterije.

Stanovnici Orknija odrastaju slušajući priče o duhovima ostrva. Prema legendi, ostrvo su začarali zli, skandinavski duhovi koji pretvaraju u vazduh svakog ko pokuša da kroči na Ejnhalou.

Tu su i priče o sirenama i vodenim čarobnjacima koji mijenjaju oblik i dolaze na kopno samo ljeti. Ovi mitovi su pomogli da ostrvo postane enigma. U Sagi o Orkniju, historijskom spisu iz XIII vijeka o arhipelagu, Ejnhalou se samo usput pominje. Dok mnoga ostrva arhipelaga Orkni imaju svoj početak, pravo porijeklo Ejnhaloua skoro je u potpunosti nestalo. Lokalni stanovnici kažu da ostrvo postoji između svjetova – u geografskom i historijskom smislu – i u tome ima mnogo istine, kaže Den Li, arheolog sa Univerziteta u Invernesu.

“Nakon epidemije kuge 1851. godine, porodice koje su živjele na Ejnhalou su pobjegle. Kako bi očistio zemlju i osigurao da se niko ne vrati, gospodar je skinuo krovove sa svih kuća svojih podanika. Ostrvo je od tada nenaseljeno”, kaže Li. Na ostrvu postoji drevni kameni manastir, ali i prahistorijski lokaliteti, poput humki i zidova iz kamenog doba.

“Einhalou se prevodi kao Sveto ostrvo ili Eyin Helga, ali važnost ovoga je nešto što stanovnici ostrva nikada nisu u potpunosti shvatili”, kaže dr. Sara Džejn Gibon, takođe arheolog Univerziteta u Invernesu.

“Orkni je jedino mjesto u zapadnoj Evropi bez potvrđenog manastira, a ipak sve upućuje da se nalazi u Einhalou. Ovaj bi mogao da datira iz XII vijeka”, kaže Sara.

Otkako je napušteno, ostrvo je postalo dom mnogih morskih ptica, litice su pune gnijezda arktičkih čigri i galebova. Na ovom mjestu okruženom vodom i opkoljenom strujama, život je ipak pronašao svoj put.

Advertisements

loading...

Facebook komentari