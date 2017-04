RUSKI GENERAL-PUKOVNIK ŠOKIRAO SVIJET: “Vanzemaljci su ovdje i nešto će se loše desiti u 2017. godini, evo šta dolazi…”

Skrjabin tvrdi da je on imao privatnu komunikaciju sa vanzemaljcima i da je lično vidio da su se predsjednik Mihail Gorbačov i Jeljcin sastali sa vanzemaljcima, piše “Webtribune“.

On upozorava na neizbježnu vanzemaljsku invaziju na cijelu planetu, jer su vanzemaljska bića već ovdje i da drže čovječanstvo kao taoce bez njihovog znanja, ali uz saradnju sa njihovim vođama.

U intervjuu, general-pukovnik ruskog ratnog vazduhoplovstva, penzionisani Aleksandar S. Skrjabin, kaže da su naši lideri prodali čovječanstvo vanzemaljcima i da je sada sve spremno za kolonizaciju zemlje.

Maine Republic E-mail Alert izvještava:

Ovaj intervju je dat za novine Češke Republike i objavljen je na njihovoj internet stranici. Međutim, za dva dana je ovaj intervju izbrisan sa svih mjesta…

Ruski general je rekao da će ovo biti posljednji izbori u Rusiji i svuda, i da smo se približili vremenu kada će naš svijet biti kao koncentracioni logor od 2017. godine.

Ovaj ruski general je lično komunicirao sa vanzemaljcima. On je bio poslat u podzemlje da prođe obuku sa njima… On je rekao da je to bilo užasno iskustvo… General je rekao da je čovječanstvo prodato satanskim vanzemaljcima od strane naših predsjednika i naših korumpiranih vlada.

Ruski general je rekao: “Istina. Kažem vam, naši vladari su nas sve prodali. Oduvijek je postojala norma, jer su oni mogli da otimaju ljude za svoje potrebe. A njihovi ciljevi su, iako skrivani od nas, ali ja ih ipak znam – su brutalni. Oni su masakrirali meso i nastavljaju da masakriraju ljude. Sprovode eksperimente maltretiranja. Oni su takođe izmislili kult satanizma, u stvari, jer sluge satanističkih vanzemaljaca jedu uglavnom stoku i ljude, ponekad – samo uz moć smrti – duše žrtava.“

Ovu šokantnu izjavu je iznio general-pukovnik ruskog ratnog vazduhoplovstva, penzionisani Aleksandr S. Skrjabin, u intervjuu za češke novine Lidové noviny 26. jula 2016. godine. 28. jula je ovaj intervju potpuno uklonjen sa sajta ovih novina, kao i svih drugih resursa koji su uspijeli da objave ovaj intervju.

Bilo je ljudi koji nisu vjerovali svojim očima kada su vidjeli naslov, da su napravili skrinšot stranice. I očigledno sa dobrim razlogom. A insajderske informacije su da su novine čak imale vremena da odštampaju tiraž ovog intervjua, i da su morali da unište cijelokupno izdanje.

Cijela ova situacija dovodi do strašne misli da je Skrjabin rekao istinu… Ispostavilo se da se to već dogodilo 2004. godin, kada je urednik pokrenuo članak pod naslovom “Rusija: knjige iza rešetaka,“ u kom se navodi da su bombaški napadi na ruske stanove u septembru 1999. godine bili organizovani o strane FSB-a. Onda je situacija uticala na rusku ambasadu u Češkoj Republici, objavljujući otvoreno pismo upućeno glavnom uredniku lista “Lidové noviny“ V. Vačkova.

Dio intervjua sa Skjabinom:

– Aleksandar S., vi ste poznati ne samo kao iskusan vojni komandant SSSR-a i Rusije, koji se u potpunosti posvetio služenju Rusiji, nego i kao dobar analitičar, a možda čak i mali naučnik. Kakva su vaša predviđanja za blisku budućnost, i za Rusiju, kao i za Evropu. Svijet izgleda pomalo ludo.

– Da, zaista ludo. Ja imam 73 godine i vidio sam mnogo toga. Ne mogu da ćutim više, ne mogu da spavam, ne mogu da hodam ulicama i da gledam mlade ljude koji šetkaju skrštenih ruku koji nemaju pojma šta se zapravo dešava u zemlji i svijetu. Muka mi je od gledanja televizije, čitanja novina. Svuda su laži. Osjećam nepodnošljivu bol zbog mlađih generacija, toliko da će mi srce stati. Niko ne zna istinu. Svijet govori o izborima u SAD, sukobima u Turskoj i drugim zemljama, u Rusiji, čak se ni o vašim izborima ne razgovara, mi smo uglavnom svi zabrinuti gdje jeftinije da idemo na odmor. Ali ovi izbori su posljednji od svih. Za sve. Neće više biti ovog svijeta koji ćemo vidjeti ovog ljeta. Sve će se uskoro dramatično promijeniti.

Ljude već mnogo decenija vodi nos. Živite u drugačijoj realnosti. Čovječanstvo je na ivici smrti. Gledamo filmove o vanzemaljcima koji napadaju planetu, kolonizuju ljude, izađemo iz bioskopa i nastavimo sa životom. Ali to nije samo film. To je, u stvari, istina! Nedavno sam gledao film o napadu vanzemaljaca, i bio sam iznenađen koliko je dobro režiser predstavio istinu, a vama to izgleda kao bajka. Vojska prva zna da vanzemaljci nisu fikcija, već surova i tužna realnost. Svi potpisuju dokumente koja nisu za objelodanjivanje. Ko kontroliše Oboronservis? Isti američki pion. Sjećam se kada sam se prvi put suočio sa ovim, kada sam to saznao, bio sam užasnut nekoliko mjeseci!

Onda smo upozoreni da ćemo u narednih mjesec dana trenirati u bazi i da će oni biti tamo. Dobili smo instrukcije da pripremimo sastanak. Potpisali smo dokumente o zabrani odavanja državnih tajni. A onda je nama, momcima u unifomama, rečeno – da će za samo 20 godina od sada u društvu početi da se otkrivaju informacije o njima kako bi pažljivo rukovali stanovništvom, da ih pripreme. Filmovi, priče u novinama… Zatim će biti onih koji će istraživati ovu temu i sami će morati da objavljuju informacije. Sve smo napravili prema planu.

Sada samom mogu da kažem kako je bilo odvratno vidjeti ih. Sve ove godine osjećam prazan prostor na svojoj planeti, i oni su ovdje. Predsjednici zemalja vode poslove. Najvažnije je da ispune ugovor. Oni su odavno prošli kao reciklirani materijal. Oni koji će nastaviti će biti njihova radna snaga.

– A koliko davno je sve to počelo?

– Još u sovjetsko vrijeme, kada je Generalštab djelovao kao tajna vojna jedinica broj 10003 koja se bavila psihološkim ratom. On je nadgledao svog premijera Valentina Pavlova, Sovjetski Savez i predvođenje generala-potpukovnika Alekseja Savina. To su bili vojni ekstrasensi. Kakvi sve zadaci su stavljeni pred njih! U junu 1991. godine je stigla naredba od njihovih pretpostavljenih da odlete u Uzbekistan… da prime vanzemaljce. A ovih naredbi smo dobili mnogo, još od 70-ih godina Ponekad su te priče objavljivane u medijima. Ljudi su se smijali, a mi smo bili u depresiji…

Tu je bio pukovnik Ivan Pavlovič Nazarenko, predsjednik Naučno-tehničkog komiteta vazduhoplovnih odbrambenih snaga SSSR-a. On je često organizovao njihov dolazak na teritoriju SSSR-a. To niko nije primetio. Omiljena mjesta su bila Uzbekistan, Kazahstan, i te ivice.

– A vi ste vidjeli kako predsjednici komuniciraju sa njima?

– Da, nekoliko puta sam lično vidio kako se Gorbačov sastao sa njima, a zatim jednom i Jeljcin.

– Da li oni, zaista, kao u filmovima kidnapuju ljude a onda se ljudi ne sjećaju?

– Istina. Kažem vam, naši vladari su nas sve prodali. Oduvijek je postojala norma, jer su oni mogli da otimaju ljude za svoje potrebe. A njihovi ciljevi su, iako skrivni od nas, ali ja ih ipak znam – su brutalni. Oni su masakrirali meso i nastavljaju da masakriraju ljude. Sprovode eksperimente maltretiranja. Oni su takođe izmislili kult satanizma, u stvari, jer sluge satanističkih vanzemaljaca jedu uglavnom stoku i ljude, ponekad – samo uz moć smrti – duše žrtava.

– Zašto Uzbekisan i taj region? Takođe sam nedavno pročitao da je oduvijek postojala, i da još uvijek postoji povećana aktivnost NLO-a, da se ljudi često susreću sa vanzemaljcima.

– Tu ima puno zlata i uranijuma. Oni ga uzimaju za sebe. Mi imamo u stvari zlato u svijetu – ali ne u zalihama. Ne postoje postrojenja za skladištenja. Sva su data. Ne znam zašto.

Sjećate li se skandala sa američkim zlatom koji je otkrila Kina? A svo to zlato u svjetskim rezervama gotovo da nije na raspolaganju. Čak i u bankama, kada ga kupite ono vam se ne daje u ruke, samo je virtuelno, odnosno – dobijate novac za njega.

– Šta da očekujemo u bliskoj budućnosti? Kažete da će kraj doći uskoro.

– Njihov cilj – kolonizacija planete. Vlade su savršeno pripremljene za sve ovo. Rusija, koja nije imala vremena, sada brzo sustiže. Nikada nismo donijeli toliko zakona tolikom brzinom. I vidite, oni su uglavnom kaznenog i kontrolnog karaktera. Naši ljudi ne razumiju i ne vide zašto mi je od toga još više muka. Poslije mnogo godina procesa i implementacije, oni će biti glavna stvar ovdje.

– Ali šta svi mi možemo da učinimo da spriječimo njihove planove?

– Pronaći silu koja je u srazmjeri sa njima. A to su takođe vanzemaljci, ali duhovne orijentacije. Samo što oni ne stupaju u kontakt – prenisko smo pali, oni su osjetljivi na takve prljave stvari kako bi imali energiju. Oni izgledaju kao zakon slobodne volje koju koristimo. Na kraju krajeva, mi – gospodari planete, moramo to da naredimo i sastavimo stvari… Oni mogu pomoći samo ako se okrenemo…

– Kako se prijaviti?

– Kao i uvijek, sopstvenim rečima. “Gospode, pomozi mi“ – ne pomaže. Neophodno je znati tačnu adresu. U stara vremena su se okretali ka suncu. A sada postoje sugestije da postoji prazan prostor, i da postoji viša civilizacija. Mislim da su ranije ljudi su mogli da vjeruju, komuniciraju sa njima i da se klanjaju sa poštovanjem. A sada svi odbijaju, ne vjeruju ništa. To su i tražili neželjeni vanzemaljci. Zasada sve ide po planu…

