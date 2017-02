FOTOGRAF PREVARIO LJUDE! SVI SU VIDJELI DUHOVE NA FOTOGRAFIJAMA

Prije otprilike sto godina, dakle, dvadesetih dvadesetog vijeka, Velika Britanija bila je potrešena fotografijama Vilijama Houpa. Ljudi su tada možda i više nego sad bili fascinirani paranormalnim aktivnostima. Spiritualizam je bio veoma popularan, a i sam proces stvaranja fotografije za mnoge je bio misterija nad misterijama, prenosi “Dnevno“…

Baš tu ljudsku opsjednutost duhovima i činjenicu da su ljudi većinski u stanju da povjeruju u sve što im se servira, iskoristio je gospodin Vilijam Houp. On je bio član ozloglašenog “Kru” kruga, spiritualističke grupe fotografa iz Češira, i uživao je podršku mnogih, pa i ser Artura Konana Dojla, autora slavnog detektiva Šerloka Holmsa.

Kao da slike u tom tehnološkom razvoju fotografije nisu bile dovojno jezive same po sebi – jakog kontrasta, blijedih ljudi izbečenih očiju, on je na svojim umjetničkim djelima prikazivao – utvare! Duhovi su se jasno vidjeli na fotografijama, blijedi, zastrašujući i okruženi maglenim oblacima.

