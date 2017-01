Zašto više ljudi umre 1. januara nego bilo kog drugog dana?

Konačni rezultati istraživanja pokazali su da najveći broj ljudi umire prirodnom smrću 1. januara, i to za 5 posto više nego drugim danima, piše “Daily Mail“…

Naučnici su do ovog podatka došli proučavajući smrtovnice Amerikanaca objavljene u posljednjih 25 godina.

Već je dobro poznato da za vrijeme praznika raste broj samoubistava i brojnih vrsta nesreća, ali stručnjaci nikada do sada nisu istraživali koliko ljudi umire prirodnom smrću.

Ipak, još se ne zna koji je uzrok ove pojave.

“Teško je razumjeti zašto se to dešava. Međutim, nije samo to misterija – čudno je kako se niko do sada nije pozabavio ovim pitanjem”, izjavio je David Phillips, jedan od autora studije, za “Washington post”.

Još nije poznato da li će stručnjaci nastaviti da se bave ovim pitanjem.

