Djevojci dao broj kartice da kupi šta želi kako bi izašla s njim, a ona ga iznenadila odabirom

Jedan je mladić jako želio izvesti djevojku po imenu Leagan na spoj, no ona ga je odbila. Unatoč tome, on nije odustao već je pokušao sve kako bi osvojio njezino srce, prenosi “Večernji“.

Poslao joj je tako broj svoje kreditne kartice i napisao joj da kupi šta god poželi bilo kada. Djevojka iz Lubbocka u američkoj saveznoj državi Teksas takvu ponudu jednostavno nije mogla odbiti.

Ur all invited to my bouncy castle party funded by the guy that sent me his credit card after I said no to a date pic.twitter.com/Cf5XZfg7yA

— Leagan (@leagalicious) 21. rujna 2017.