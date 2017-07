Na ljetovanje u Hrvatsku došao traktorom

Na ljetovanje u Hrvatsku ove je godine 63-godišnji Nijemac Ernst Ebeling došao traktorom. Ebeling živi u malom gradiću Hohenhamelna koji je 35 kilometara udaljen od Hannovera, a u Hrvatskoj ljetuje u Trogiru.

Njegov put do krajnjeg mu odredišta na hrvatskom Jadranu, gdje je ljetovao dvije sedmice, vozio se oko 1.700 kilometara. Putovanje je podijelio na devet dana, prelazeći po danu od 110 do 250 kilometara brzinom od 24 do 27 kilometara na sat, javlja “RTL“.

Njegova supruga Andrea ipak se nije odvažila na traktorski prijevoz do mora. Ona je u Trogir doletjela avionom.

