Izašao je sa društvom na piće: U sitne sate je BEZ BLAMA poslao djevojci OVU PORUKU – rezultat je IZNENAĐUJUĆI

Garet Keli rekao je svojoj djevojci Hani Vilijams da uživa u pivu u pabu u Velsu. Zaslužio je, kaže, nakon što je sa prijateljima pomagao svojoj sestri u selidbi, prenosi “Žena“.

Advertisements

Rekao je Hani da će brzo kući, a onda se u ponoć ponovo javio – rekao joj je da će kasniti pet dana jer ide na Ibicu. Kao oni muževi koji skoknu po cigare, zar ne?

– Nisam mogla da vjerujem. Natjerala sam ga da uključi kameru da vidim gdje je, a on se smijao iz taksija na putu za Ibicu. Mislila sam da se glupira kao i uvijek kada je sa društvom. Uvijek prave gluposti, ali nikada baš ovakve. Međutim, ubrzo sam se odljutila i sve mi je smiješno. Rekao mi je da se ne sekiram i da će mi kupiti neki magnet za frižider. Bar da mi je obećao parfem! – kaže Hana i dodaje da se ispostavilo da je Garet navodno omašio let iz Kardifa pa je društvo riješilo da taksijem odu da aerodroma u Bristolu. Tamo su se ukrcali na pogrešan let zbog pijanstva i – završili na Ibici.

Garet je čak, kaže Hana, i šefu javio da ga neće biti te sedmice na poslu, a Hana kaže da mu je lako oprostila jer nisu dugo zajedno, a već je navikla na neočekivane situacije s njegove strane.

Advertisements

loading...

Facebook komentari