U stabilnoj su vezi 3 godine, a nikad se nisu vidjeli

Upoznali su se na aplikaciji za upoznavanje partnera Tinder i krenuli u dopisivanje koje se nastavilo godinama, piše “Večernji“…

Na pitanje zašto nisu zajedno izvan virtualnog svijeta, ovaj neobičan par spremno odgovara da jednostavno nisu našli vremena. Dokaze svoje ljubavi redovno objavljuju na Twitteru, što je brojne Twitteraše jednostavno izbezumilo.

Osim što su spremni pomoći im da se konačno i službeno upoznaju, Josha i Michelle upozorili su kako je za stabilnu vezu potrebno odgovarati partneru na poruke u što kraćem vremenu, a ne ”igrati igrice” u kojima ne komuniciraju po nekoliko mjeseci.

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX

— Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017