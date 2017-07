“Sumnjala sam da me muž vara, provjerila sam mu navigaciju u kolima i otkrila TAJNU ZBOG KOJE JE U ZATVORU”

Godinu dana kasnije, uslijedilo je vjenčanje. Karolin je do tog trenutka prošla kroz razvod ali se izborila i sa rakom grlića materice. Mislila je da je konačno došlo vrijeme da uživa u sreći, prenosi “Žena“.

– Zaista sam mislila da sam najsretnija žena na svijetu, makar tih godinu dana – rekla je Karolin medijima.

A onda je uslijedilo zatišje da bi, dvije godine nakon vjenčanja, tačnije avgusta 2016. godine stvari počele da se komplikuju. Prvo joj je Majkl rekao da je imao nervni slom i da mora da leži na psihijatrijskoj klinici određeno vrijeme. Rekao joj je i da će ga puštati tri dana sedmično kući.

– Trudila sam se da ta tri dana uvijek prođu savršeno. Sada znam koliko sam glupa ispala – kaže Karolin. Majkl je dolazio na ta tri dana, ali Karolin neki crv sumnje nije davao mira. Onda se navodno oporavio, ali je često morao da ide na preglede. Karolin i dalje nije imala mira, i na kraju je riješila da mu provjeri navigaciju koju je imao u kolima. Tamo je najčešće viđala adresu u predgrađu Birmingena, i riješila je da provjeri o čemu se radi i – imala je šta da vidi.

Naime, na toj adresi zatekla je muževljeva kola. On je bio u njima, i to u društvu jedne žene. Bijesna, dotrčala je do kola i pitala ga ko je ta žena. Žena kraj njega, podjednako bijesna, ponosno je izjavila da je ona Majklova supruga.

– Ja sam njegova supruga. Vjenčali smo se prije dvije sedmice – objasnila je “ljubavnica”, tačnije druga žena, Džoan Vajt.

– E pa čestitam. Mi smo inače u braku već dvije godine – uslijedio je odgovor Karolin Lejsi.

Ispostavilo se da su Majkl i ona zaista u braku od 16. decembra. Majkl je rekao Džoan da je udovac, da je Karolin preminula uslijed raka i da nema djecu, iako ima troje djece iz braka prije Karolin.

Već sutradan Karolin je prijavila svog supruga policiji zbog bigamije, a cijeli slučaj je medijski ispraćen.

– Zaista žalim zbog svega. Da mogu da vratim vrijeme, poradio bih na braku sa Karolin. Trebalo je da budem svjestan da je porodica na prvom mjestu, a ne da zbog problema zabijam glavu u pijesak i tražim utjehu. Strašno žalim zbog svega što sam joj priredio – rekao je Majkl nakon suđenja.

Majkl je osuđen na šestomjesečnu zatvorsku kaznu i 120 sati društveno-korisnog rada. Džoan je riješila da ostane u braku sa njim, a Karolin je riješila da se razvede.

