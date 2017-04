SUMNJALA JE DA JE MUŽ VARA SA NJENOM BAKOM (65): Šokirala se kada je saznala PRAVU ISTINU!

Naime, jedne večeri Džo se iskrao iz njihove spavaće sobe oko 4 sata ujutro. Kendi je odmah posumnjala kako je otišao u sobu njene 65-godišnje bake Kerol te je s njom prevario, piše “Večernji“.

Zbog toga ih je sve prijavila u popularni američki šou ”The Maury Show” kako bi saznala istinu. No, kada su njenog partnera priključili na detektor laži, otkrila je nešto čemu se nije nadala. Njena 65-godišnja baka poricala je da je spavala s dečkom svoje unuke.

“Iskreno, pušili smo marihuanu zajedno. Eto, to je istina“, rekla je 65-godišnjakinja. Iako joj Kendi nije povjerovala, detektor laži otkrio je da je to očito istina jer je pokazao kako Džo nije spavao s Kerol. No, Kendi je zato otkrila druge stvari o ocu svoga djeteta, a u koje nikada nije sumnjala. Otkriveno je, naime, kako je Džo plaćao za se*sualne usluge dok je bio u vezi sa Kendi i da ju je varao dok je njegova supruga bila na poslu.

Ona je, očekivano, bila skrhkana, a Džo je priznao krivicu. No, barem više nije sumnjala u svoju baku kojoj je otpočetka trebala vjerovati.

