Vodoinstalater objavio fotografiju igračke iz kupatila svoje klijentice pa dobio otkaz!

Uvjerio se u to i jedan vodoinstalater koji je zbog “zabadanja nosa u tuđe stvari” dobio otkaz. On je tako u kupatilu svoje mušterije vidio se*si igračku koja je visila iznad kade. Sve bi prošlo u redu da se samo nasmijao viđenom, ispričao kolegama i nastavio raditi svoj posao. Međutim, on je umjesto toga igračku fotografisao i objavio u jednoj zatvorenoj Facebook grupi za muškarce koja broji čak 200.000 članova, piše “Večernji“…

Jedan od članova je fotografiju zatim proslijedio svojoj prijateljici koja je istu objavila u drugoj Facebook grupi, ali za žene, a u kojoj se 170.000 članica. Među članicama bila je i vlasnica kupatila, ali i se*si igračke s fotografije.

Ona je odmah kontaktirala šefa firme koja je poslala vodoinstalatera u njenu kuću, a on je nakon toga, očekivano, ostao bez posla.

