Otišla je kod frizera i tretman platila 200 eura: Dobila je OVAKVU FRIZURU

Holi Džejn Harbotl (19) iz Velike Britanije je prosječna studentkinja koja je dugo maštala o savršenim ekstenzijama za kosu, piše “Žena“.

Budući da pati od anksioznosti, mama je riješila da je počasti ekstenzijama o kojima toliko mašta. Za to zadovoljstvo izdvojila je 200 eura i poslala kćerku u salon. Sada je, kaže, osim anksioznosti i depresivna jer joj je kosa toliko upropašćena da mora da je krije perikom.

– Ne mogu da prestanem da plačem. Kosa mi je uništena do te mjere da izbjegavam da izađem iz kuće – kaže nesrećna djevojka medijima. Kako dalje objašnjava, suština tih ekstenzija bila je da joj daju injekciju samopouzdanja, a rezultat je potpuno suprotan.

– Frizerku mi je preporučila prijateljica, ali mi je od samog starta bilo jasno da nešto nije u redu. Za početak, bila je užasno neljubazna kada sam zvala da zakažem termin. Nije mi dala nikakav savjet ni sugestiju, što je bezveze jer sam ipak po prvi put radila ekstenzije, pa bi mi svaki savjet značio – očajna je Holi.

– Platila sam za 55 centimetara ekstenzija, ali sam dobila značajno manje. A najgore od svega je što nikako nemam novac za popravke – očajava ova djevojka.

Kako kaže, svega nedelju dana nakon rađenja ekstenzija, kosa je počela da opada. Zvala je frizerku, ali joj je ona rekla da nema razloga za sekiraciju. Međutim, Holi tvrdi da frizerka nije lijepo ređala ekstenzije, već ih je stavljala jednu preko druge, i to se pretvorilo u jedno ogromno zamršeno klupko.

– To je smiješno. Radila sam joj ekstenzije prije više od pet mjeseci. Tačnije, 22. septembra. Prve nedelje je par ekstenzija ispalo, a ja sam joj rekla da obrati pažnju, pa ako ispadne još da mi se javi. Nije mi se javila sve do ove nedelje. Poslala mi je slike i rekla sam joj da mora da dođe da to pogledam lično. Pitala me je šta ću onda da preduzmem, a ja sam rekla da ću ih vjerovatno ukloniti, a onda je ona počela da kači slike, ali i da mi prijeti na Fejsbuku – tvrdi frizerka i dodaje da cijeli problem leži u tome što djjevojka od starta nije dobro vodila računa o ekstenzijama.

Ko je od njih dvije u pravu, vjerovatno će se utvrditi na sudu.

