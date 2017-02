STUDENT PRIMIO PAKET OD MAJKE, ALI U NJEMU NIJE BILO ČISTE ROBE I HRANE: Zapanjeno je gledao u njega dok nije pronašao i majčino pismo…

Mladi igrač bejzbola i američkog fudbala zapanjeno je gledao u gomilu smeća sve dok nije pronašao pisamce s majčinom porukom da mu vraća otpatke koje je za sobom ostavio tokom božićnih blagdana koje je proveo u roditeljskoj kući.

Connor Cox snimku pošiljke objavio je na svom Twitteru uz objašnjenje da mu je mama poslala hrpu smeća koju je on trebao počistiti za sobom.

Thought my mom was sending me a care package… but instead she sent me a box of trash i was supposed to take out. pic.twitter.com/UetdT5UoVP

— Connor Cox (@thedeal_5) January 30, 2017