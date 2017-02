Povećavala usne u kućnim uslovima, pa završila na hitnoj: “Djeca su vrištala kada su me vidjela!”

Slučaj mlade majke troje djece koja je završila na hitnoj nakon što joj je povećanje usana u kućnoj varijanti pošlo po zlu, podstakla je brojne rasprave u Engleskoj o tome zašto kozmetičari imaju dozvolu za povećanje usana, prenosi “Jutarnji“.

Leona Omali (24) je nakon nestručnog zahvata dobila usne koje ne izgledaju nimalo lijepo, a njena majka je povratila kad ju je ugledala.

Sama Leona je kasnije na Fejsbuku uz fotografije napisala da joj usne izgledaju poput “sirovih kobasica prilepljenih na njeno lice”.

Omali je prije ovog zahvata već bila četiri puta na povećanju usana u klinikama, ali ovaj put je odlučila iskoristiti kućnu posjetu kozmetičarke, koja je znatno jeftinija, a ispostavilo se i nestručnija. Kasnije je rekla da joj je odmah bila čudna slaba higijena. Naime, kozmetičarka nije nosila rukavice prilikom zahvata, igle je nosila u običnoj vrećici, a ne sterilnoj posudi i koristila je dječije vlažne maramice umjesto antiseptika.

Odmah nakon zahvata usne su joj otekle, a ubrzo su je počeli peći da bi pozvala hitnu pomoć kad je bol postala neizdrživa, piše “Daily Mail”.

“Izgledala sam poput Pit Bernsa. Izgledalo je kao da mi je neko zalijepio dvije sirove kobasice na lice. Nikad tako nešto nisam iskusila. Prepala sam se da će tako ostati, uništila mi je cijelo lice”, ispričala je Omali, poistovećujući se sa nedavno preminulim pjevačem benda Dead or Alive, koji je postao ovisan o plastičnim operacijama.

“Kleknula je kraj mene i ubrizgala mi sve iz jednog ugla s lijeve strane. Bilo je gotovo za dvije sekunde, ali nikad nisam osjetila takvu bol. Usta i usne su mi pulsirali kao ludi i bila sam u panici. Ona mi je govorila da ne brinem i da je sve to normalno, a onda je otišla.”

Mlada žena kaže da su joj uskoro počele oticati i oči i cijelo lice, a usta su bila u takvom stanju da nije mogla ni govoriti ni piti. Ljekari su joj propisali steriode koji su umanjili otok. Omalijeva je ispričala da je njena petogodišnja kćerka Lili doživjela traumu od tog incidenta, a da drugu djecu (18-mjesečnu Neli i sedmomjesečnog Tomija) nije pustila ni blizu svojih usana. Njenoj mami je pozlilo, otac se uznemirio, a dečko Garet se strašno zabrinuo.

Specijalista estetskih zahvata, dr. Dan Dhuna, komentarisao je slučaj: “Jeftino nije dobro. Nemojte tražiti filere na popustu kao što tražite odjeću. Radi se o kvaliteti proizvoda, iskustva i procesa koji vodi ljekar.”

Dhuna je na svom profilu na Fejsbuku u međuvremenu podijelio peticiju da se zabrane estetski zahvati nemedicinskom osoblju koju planiraju predati britanskoj vladi.

Kozmetičarka se brani od optužbi:

“Ako sam se pojavila s opremom u običnoj vrećici i nisam nosila rukavice, zašto me onda uopšte pustila da joj prilazim licu s iglom? Osim toga, pročitala je dokumenta za saglasnost u kojem je sve pisalo i potpisala ga. To je potpuna ludost. I nisam je ubola samo s jedne strane – da je to istina, usne bi bile nejednake. Ostavila sam joj lokalni anestetik u kremi na usnama, koristila sam antiseptičke maramice za to područje, a nakon toga sam joj dala maramice za bebe samo da nježno ukloni ako se koja kapljica krvi skorila na mjestu uboda. I nije joj lice nateklo, samo usne. Sve je to gomila laži…”

