Šestočlana porodica u istom krevetu: “Ako djeca imaju noćnu moru ili žele da popiju čašu vode, ja ću biti tu za njih”

Kim i Rajan Konstabl, roditelji su četvoro djece. Osim što su velika porodica, ovi roditelji prilično su nekonvencionalni u vaspitanju svoje djece, a svakako najzanimljivije od svega je što 11-godišnji Kori, 9-godišnji Kaj, 6-godišnja Maja i 5-godišnji Džek zajedno s mamom i tatom spavaju u istom krevetu, piše “Kurir“…

Ova vesela šesteročlana porodica odlučila je da svoje spavaće sobe pretvori u jednu i zajedno spava u istom krevetu. Očigledno, ovo nije običan krevet. Izrađen je od jednog običnog bračnog kreveta, jednog većeg bračnog kreveta i jednog dječijeg kreveta. Svi ovi kreveti zajedno čine jedan ogroman krevet dugačak čak 550 cm.

“Prije nego što smo napravili ovaj veliki krevet, noći sam provodila trčeći iz jedne sobe u drugu i pokušavajući da uspavam svu djecu”, objašnjava mama Kim i nastavlja: “Ja sam tu za svoju decu 24 sata dnevno. Ako imaju noćnu moru ili žele da popiju čašu vode, ja ću biti tu za njih.”

Međutim, nisu samo kreveti neobični u ovom domaćinstvu. Vrijeme za spavanje u ovoj porodici takođe je nesvakidašnje. Kim je objasnila kako dopuštaju djeci da sama odluče kada je vrijeme za odlazak u krevet, a većinu večeri je to oko 22 i 23 sata, kada su i ona i njen suprug spremni za krevet.

“Svi zajedno peremo zube, oblačimo pidžame i zajedno kao porodica odlazimo na spavanje. I onda se svi ušuškamo i čitamo ili pričamo priču.”

Ona obično ide u krevet s mlađom djecom, dok 11-godišnji Kori ponekad ostaje i duže budan. Ako je naporan dan, mlađa djeca obično kažu da su spremna za spavanje već oko 20 sati i to je takođe u redu. Kim ih tada uspava, a onda kasnije zajedno sa suprugom ide u krevet.

“Kori je prava noćna ptica, tako da on uglavnom ide da spava između ponoći i 3 sata ujutro”, objašnjavaju ovi nekonvencionalni roditelji koji djecu školuju kod kuće pa zbog toga ne moraju da se bude rano osim ako nemaju dogovorene neke jutarnje aktivnosti i dodaju kako na ništa ne prisiljavaju svoju djecu, već im dopuštaju da sami odaberu svoj životni put.

“Ako pogledate, 99,9% roditeljskih priručnika na tržištu govore o ispunjavanju potreba roditelja, a ne djeteta. Oni toliko govore o zadovoljavanju roditelja i njihovoj potrebi za kontrolom, a vrlo malo o onome što je zapravo zdravo i optimalno za dijete.

Mislim da su potrebe roditelja važne, daleko od toga, ali ako vas pomisao na to da spavate sa svojom djecom užasava, naravno da to ne bi trebao da činite. Ali, ako imate tajnu želju da vidite kako je to dijeliti krevet sa svojom djecom, nemojte da se brinete zbog toga što će ljudi reći i hoće li vas osuđivati. Pravila su ovdje da se krše i ako se držite apsolutno svih pravila, propustićete svu zabavu.”

Mama Kim na kraju zaključuje: “Donošenje ove odluke u potpunosti je promijenilo naše živote. Svi smo puno sretniji zbog toga. Vaša djeca vrlo su kratko samo djeca i upravo zbog toga treba iskoristiti svaki trenutak.”

loading...

Facebook komentari