Majka osmoro djece živi na socijalnoj pomoći i tvrdi: “Previše sam lijepa da bih radila!”

Mari napore Britanije da je uposli opisuje kao “besmislene” jer djecu uopšte ne viđa.

– Ne provodim ni trenutak kvalitetnog vremena sa djecom. Svake sedmice 16 sati provedem na kursu za automehaničara a uporedo i radim – govorila je u novembru prošle godine ova majka. Sada je, međutim, ponovo na naslovnim stranama britanskih novina, ali njen izgovor za izbjegavanje posla je potpuno drugačiji, piše “Žena“.

Nakon što je, po svoj prilici, uspješno završila kurs o kome je govorila, ona kaže da sada ne može da nađe posao jer joj se na svakom mjestu gdje je pokušala “udvaraju ljigavi poslodavci.”

– Nakon što sam se prvi put pojavila u medijima, par vlasnika automehaničarskih radionica me je kontaktiralo. Pričala sam sa svima, da vidim kakve uslove nude. Ispostavilo se da me uopšte ne gledaju kao radnika, i da žele nešto drugo od mene. Perverznjaci! – kaže Mari za tabloid “Sun” i dodaje da, iako žene danas rade i u policiji i vojsci i imaju potrebne vještine za to, većina muškaraca će ih i dalje gledati kao se*sualne objekte.

Mari ima osmoro djece uzrasta od tri do 15 godina i svi i dalje žive od socijalne pomoći.

– Željela sam da steknem radno iskustvo i javljala se automehaničarskim radionicama, ali svi su me samo zvali na piće i pokušavali da me iskoriste – kaže Mari, a mediji podsjećaju i da je prije izvjesnog vremena otkriveno da je kupila luksuzan automobil vrijedan 70.000 funti, kao i da je planirala ugradnju silikona za šta je htjela da izdvoji 4,500 funti.

loading...

Facebook komentari