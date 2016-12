“PRLJAVA TAJNA” ENGLESKIH VLADARA: Jedan plemić imao je posao TOLIKO GADAN da ga je sažaljevao CIJELI DVOR

U sklopu mnogobrojnih reformi kralj Henri VIII Tjudor uveo je i jednu veoma neobičnu dvorsku titulu – nošonoša (na engleskom “the groom of the stool”). Jedan sretni dječak, obično sin nekog od najuvaženijih plemića sa dvora, dobijao je “odgovorni zadatak” da prati kralja svuda gdje bi on išao noseći sa sobom “pokretni toalet” ili mnogo jednostavnije – nošu, piše “Dnevno“…

Nošonoša je uvijek morao da bude na oprezu! Od njega se očekivalo da zna šta, kako i koliko kralj jede i da svoj raspored organizuje prema potrebama vladarevog organizma. Kada bi trenutak “pražnjenja crijeva” konačno došao, u opisu posla ovog čovjeka je bilo da pomogne kralju da “obavi posao” kao i da nakon toga počisti iza njega.

Ovo se odnosilo i na vođenje brige o higijeni kraljevih intimnih djelova (teorijski i za brisanje kraljeve zadnjice), ali nema historijskih podataka da je neki britanski monarh išao toliko daleko. Ipak, sasvim sigurno, nošonoše su pomagale vladarima u razodjevanju svaki put kada bi željeli da idu u wc.

Titula nošonoše održala se i nakon vladavine Henrija VIII i vremenom je postala veoma tražena na dvoru kako je bila riječ o poziciji koja je davala pristup vladaru u “najintimnijim trenucima”. Nošonoša je imao nevjerovatno blizak i stalan pristup kralju, odaje na dvoru i veoma visoku platu.

Nije bila rijetkost da “nošonoše” kasnije postanu neki od najpovjerljivijih savjetnika vladara i zauzmu neka od najviših pozicija u dvorskoj hijerarhiji. Jedan od nošonoša kralja Džordža III bio je i Džon Stjuart koji je kasnije postao premijer Engleske.

Zvuči ludo, ali titula nošonoše, iako je kasnije bila samo formalnost, održala se na engleskom dvoru sve do 20. vijeka, skoro 400 godina nakon vremena Henrija Tjudora. Ukinuo ju je tek kralj Edvard VII 1901. godine.

