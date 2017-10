Pravo ime Trumpove mezimice nije Ivanka

Uspješna i zgodna Ivanka Trump, koja danas radi kao savjetnica i desna ruka svome ocu, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu šokirala je nedavno objavom na Twitteru u kojoj je otkrila kako se zapravo zove, piše “Tportal“.

Advertisements

“Moje pravo ime je Ivana. Na češkom je Ivanka nadimak za Ivanu, kao što je Bobby za Robert“, napisala je 35-godišnjakinja, koja je ime Ivana naslijedila od majke Ivane Trump, prve Donaldove supruge.

My actual name is Ivana. In Czech, Ivanka is the baby name for Ivana, like Bobby is to Robert. RT @Saluxious Ivanka, how'd you get u r name?

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) 28. prosinca 2010.