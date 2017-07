Trump: “SAD neće primati transrodne osobe u vojsku zbog ‘medicinskih troškova i smetnji'”

“Nakon savjetovanja sa svojim generalima i vojnim stručnjacima, obavještavam da vlada Sjedinjenih država neće prihvatiti ni dopustiti transrodnim osobama služenje na bilo kojem položaju u američkoj vojsci“, napisao je Trump na Twitteru te dodao:

Advertisements

“Naša vojska se mora usredotočiti na odlučnu i nadmoćnu pobjedu i ne možemo ju opterećivati ogromnim medicinskim troškovima i smetnjama koje bi izazvala prisutnost transrodne osobe u vojsci. Hvala“.

Korisnici Twittera odmah su napali Trumpa zbog sramotnog poteza, za koji su neki napisali da “nije samo neprihvatljiv, već i nemoralan te zao“.

“Nevjerojatno se sramim što imamo ovakvog predsjednika. Ovo se kosi sa svim američkim vrijednostima“, napisao je jedan od korisnika, prenosi “Index“.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017