Bosanac u Švicarskoj: Kako ovdje brinu o svom smeću

Odučio sam pisati o raznim aspektima života u ovoj zemlji iz ugla obične osobe i na temelju vlastitog iskustva. Ljudi su skloni misliti da je Švicarska, ali i druge moderne i društveno-politički stabilne europske zemlje, nekakvo čudo, a ne volja i odluka naroda tih zemalja da ambijent u kojem žive kreiraju na dobrobit svih, prenosi “Bhdijaspora“.

Pisaću, uglavnom, o onim pozitivnim aspektima življenja jer oni mogu biti, nadam se, motivacija i inspiracija za obične ljude, a možda i ljude koji već imaju neku društvenu odgovornost u sredinama gdje žive, da unaprijede i poboljšaju životni ambijent. Nastavljamo.

O švicarskom odnosu prema razvrstavanju, odlaganju, preradi i ponovnoj upotrebi smeća moglo bi se govoriti jako dugo. Za smeće ne dobijate račun, kako je to uobičajeno, nego se smeće plaća kroz kupovinu vreća za smeće. (10 vreća od 35 l je 20 CHF – 35 KM / 5 vreća od 110 l je 30 CHF – 52 KM).

Kamion koji kupi smeće jedanput sedmično neće uzeti smeće u drugim vrećama nego samo onima koje proizvodi komunalno preduzeće. U slučaju da neko iznese smeće u u drugoj vreći, na nju se nalijepi etiketa da ta vreća ne odgovara i da je vlasnik obavezan da je vrati/uzme nazad. Ukoliko to ne uradi lahko je moguće da će već istog dana inspekcija pokupiti tu vreću i odnijeti smeće na analizu, kako bi se utvrdilo kome pripada. Ako se ustanovi kome pripada, onda njen ponosni i pametni vlasnik dobije kaznu koja bi bila dovoljna da godinama kupuju vreće za odlaganje smeća. Za 11 godina u Švicarskoj ne znam ni za jedan takav slučaj.

Nisu zaboravili spomenuti i to da ako utvrdite da su vreće fabrički s greškom, možete ih zamjeniti u istoj trgovini gdje ste ih i kupili. Helem, ovako, sve su vreće pune (jer kako ćeš baciti polupraznu vreću kada si je platio i zašto imati 3 vreće smeća ako sve može stati u dvije).

Ruku na srce, vreće su teže nego propis kaže (da, i to su reguisali propisima). Jedna vreća od 35 l može biti najviše tečka do 7 kg. U vreće se ne odlažu PET flaše, staklo, metal, drvo, platno, iskoritene baterije, sijalice, elektro otpad, “zeleni” otpad od voća i povrća i otpad ili pokvarena hrana (mlječni proizvodi, meso, hljeb, …)

Za sve to postoje predviđena mjesta za odlaganje. Nešto besplatno (metal, staklo, elekto-otpad, odjeća i obuća,…) dok je za neku vrsu otpada predviđena naknada po komadu ili po težini kao što je stiropor, namještaj,…

I ono što je najvažnije – ovo se sve poštuje i ne ismijavaju se propisi o razvrstavanju i odlaganju smeća. Vjerovatno neko to poštuje zbog toga što smatra da tako treba, a neko zbog toga što su predviđene sankcije za onoga ko krši pravila.

Dakako da bi bilo lakše u jednu vreću stumbati sve i baš me briga – ali,… nije tako

Svako domaćinstvo dobije svake godine nešto kao “Vodič za stanovanje” gdje su opisani svi aspekti života u jednom gradu u kojem se dobiju sve informacije o svakoj oblasti, a opet za sve postoje jako detaljne i jako ažurne web-stranice sa svim mogućim podacima.

U toku je realizacija plana „Smart City“ gdje će se kvaliteta života još više povećati. U kontekstu govora o otpadu, u već instalirane velike kontejnere u naseljenim mjestima, gdje se mogu odložiti vreće sa smećem u bilo koje doba, uvode posebne senzore koji će pratiti koliko su kontejneri puni, kako bi optimizirali njihovo blagovremeno pražnjenje.

Kao kraj ovoj malo duljoj informaciji navodim upravo aktuelnu “Molbu” (koja se može naći na zvaničnoj web-stranici, mobilnoj aplikaciji, FB i Twitter stranici,…komunalnog preduzeća) da se otpadni novinski papir ne odlaže u papirne kese koje se dobiju/kupe u trgovinama (njihova cijena je 0.30 CHF – 0.50 KM) jer u tom papiru od kojeg je napravljena kesa nalazi se ljepilo koje se, kod ponovne predade starog papira, ne može odvojiti. Mole da se stare novine i papir vežu špagom. I ono što je najinteresantnije jeste da se građani, u komentarima na ovu informaciju ili molbu, zahvaljuju na uputstvu kako treba i iznose spremnost da ubuduće rade onako kako je ispravno.

Kada svjestan građanin, građanin koji čuva i voli svoju zemlju i nastoji činiti za nju dobro vidi nesavjesnog građanina koji je uništava on ne kaže šta me to briga. On to prijavi i spreman je svjedočiti na sudu protiv kršitelja pravila, a u korist funkcioniranja sistema i kvalitete življenja koje je svakome potrebno i dobrodošlo.

