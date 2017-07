Sinovi princeze Diane prvi put progovorili o zadnjim trenucima s majkom: Rekao sam joj grozne stvari, nikad neću prežaliti…

Dokumentarac pod nazivom “Diana, naša majka: njen život i zavjet” (Diana, Our Mother: Her Life and Legacy), koji će biti premijerno prikazati na britanskoj televiziji, donosi nikad viđene ispovijesti Dianinih sinova, prinčeva Williama (35) i Henryja (32).

Advertisements

Braća su potpuno otvorila dušu u najemotivnijem i najiskrenijem intervjuu o njihovoj nikad prežaljenoj majci, a pred kamerama su pokazali i nikad viđene fotografije iz svog detinjstva, piše “Kurir“.

Jedno od najvećih otkrića je njihovo priznanje da ih još progoni posljednji telefonski razgovor s majkom. Zvala ih je iz Pariza nekoliko sati prije kobne nesreće u kojoj je poginula.

“Još me progoni taj telefonski razgovor. To je nešto sa čim ću morati da se nosim do smrti. Rekao sam joj grozne stvari jer sam htio da što prije završim razgovor i da odem da se igram s rođacima”, rekao je princ Henry, koji je tad imao tek 12 godina.

William je ispričao da stalno osjeća majčino prisustvo, a taj osjećaj bio je posebno jak na dan njegovog vjenčanja. Iako je imao samo petnaest godina kad je Diana poginula, William pomno čuva sva sjećanja na majku, a svojoj djeci, George (4) i Charlote (2), često priča o njihovoj pokojnoj baki, za koju je siguran da bi “ih voljela najviše na svijetu”.

Princeza Diana poginula je 31. avgusta 1997. godine, a Britanija se uveliko priprema da obilježi 20. godišnjicu te tragedije.

Advertisements

loading...

Facebook komentari