U Britaniji održano prvo muslimansko gay vjenčanje: “Ovo nije bolest, nije faza”

Jahed Choudhury i Sean Rogan vjenčani su u Walsallu u tradicionalnoj odjeći Bangladeša okruženi svojim voljenima. Sretni par je izjavio da se nadaju kako će “pokazati cijelom svijetu da je moguće biti gay i musliman”.

Choudhury (24) je za “Express and Star” da je oduvijek bio “crna ovca” u porodici, trpio zlostavljanje u školi, napade ostalih vjernika, a zabranjen mu je i pristup lokalnoj džamiji, piše “Index“.

Također je rekao da je odlazio na hodočašća u Saudijsku Arabiju i Bangladeš kako bi “promijenio se*sualnu orijentaciju”, ali nakon toga je počeo razmišljati o samoubistvu. Tada je upoznao Rogana, počeo živjeti s njim 2015. i zaprosio ga na njegov rođendan prije godinu dana.

“Ovo nije bolest, nije pogrešno, nije faza”

“Ovim ću pokazati ljudima da me nije briga što moji roditelji ne žele biti uz mene na današnji dan, jednostavno to ne žele vidjeti, za njih je to sramota“, nastavio je Choudhury.

“Oni smatraju da je homose*sualnost bolest koju se može liječiti, a neki članovi moje porodice ju nazivaju ‘fazom’. Želim svima koji prolaze kroz iste probleme pokazati da je ovo u redu – pokazat ćemo cijelom svijetu da je moguće biti gay i musliman“, poručio je.

Rogan (19) je izjavio da će biti uz svog supruga na svakom koraku: “Biti gay nije pogrešno, to nije faza. Ljudima samo treba malo podrške“.

