Očevidac ubistva: Bosanac je udario napasnog Amerikanca koji je kasnije umro

Očevidac S.G je u izjavi za “B92” sa Zakintosa naveo da je do incidenta došlo kada je Amerikanac prišao jednoj djevojci ispred bara, koja ga je potom odbila.

Advertisements

– Na nekih deset metara ispred bara bila je jedna djevojka. On kako je prolazio krenuo je da flertuje s njom, na šta je ona rekla da je ostavi na miru. On je nju uhvatio i isjekao nekako, da li je imao neki prsten, nešto tako. Djevojci je krenula krv, zbog čega je grupa Srbijanaca i prišla njemu.

S. G. koji inače radi u baru ispred kojeg se dogodila tragedija navodi da je Amerikanac nakon toga bacio flašu, isjekao jednog Srbijanca preko lica.

– Kreću oni prema njemu, na 50 metara su ga sustigli, udarili su ga par puta, on je nezgodno pao. Ali on je pao tako čudno, da je glavom udario i da mu je pukao vrat i mislim da je to uzrok smrti – dodao je očevidac.

Očevidac tvrdi i da osoba koja je udarila Amerikanca nije srbijanskog porijekla, već da je Bosanac.

– On ne radi ovdje, svake godine je na odmoru. Policija je uzela snimke iz Luć bara i tu postoji dokaz ko ga je udario. To se ovdje često događa, puno je turista – dodao je on.

S. G. naglašava da je sve što se dogodilo “da je jedan čovjek nezgodno udario glavom i umro”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari