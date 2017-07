Papa Franjo zabrinut sklapanjima “opasnih saveza” na samitu G20

– Zabrinut sam veoma opasnim savezima između sila koje su iskrivile viziju svijeta: Amerike i Rusije, Kine i Sjeverne Koreje, Putina i Assada – izjavio je on u intervjuu za italijanske novine La Repubblica, prenosi “Fena”.

– Briga se tiče imigracije. Naš glavni i rastući problem u današnjem svijetu je taj da siromašni, slabi i izolovani od društva uključuju migrante – kazao je Papa.

– To je razlog zašto me G20 brine: to uglavnom pogađa migrante – dodao je.

Govoreći o Evropi, “najbogatijem kontinentu u cijelom svijetu“, koji se suočava s prilivom stotina hiljada migranata i izbjeglica od 2015., Papa je upozorio njene čelnike da ne podlegnu iluziji kako je moguće zatvarati granice.

U petak je Franjo zatražio od čelnika G20 da rade ka “inkluzivnijem i održivijem globalnom ekonomskom rastu“, istovremeno naglašavajući muke u kojima se nalazi tridesetak miliona ljudi zahvaćenih ratovima i glađu, posebno u Africi i u Jemenu, prenosi “AFP”.

