Glamurozna i u jeftinoj odjeći: Ovako izgleda španska kraljica u hlačama od 60 maraka

Na nedavno održanom kongresu u Madridu kraljica nije plijenila pažnju samo elegancijom, već i jeftinim komadima jednog od najpopularnijih high-street brendova, Zare.

Letizia je tako pokazala kako, unatoč činjenici da ima dovoljno novca da priušti sebi dizajnerske krpice, koje često nosi, u njezinom ormaru ima mjesta i za high-street komade, u kojima izgleda jednako glamurozno, prenosi “Faktor“.

Konkretno, radi se o pastelnoružičastoj kombinaciji majice s dužim rukavima i popularnim volanima te culotte hlačama, koje su apsolutni hit u posljednje vrijeme.

Radi se o najnovijoj kolekciji španskog brenda koje se mogu nabaviti za 60-ak maraka.

#QueenLetizia exudes confidence in cotton candy pink! Outfit details on the blog > https://t.co/HGrNiImFm8 pic.twitter.com/WZGPzNVzyv

— Queen Letizia Style (@QueenLetiziaEN) July 5, 2017