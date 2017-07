Boston: Taksijem se zabio u pješake, desetak povrijeđenih

Izvor blizak sigurnosnim službama rekao je za “CNBC” da se slučaj tretira kao nesreća, te se ne dovodi u vezu s terorizmom. Mediji javljaju da policija kao uzrok nesreće navodi grešku vozača.

“Boston Globe” piše kako se vozač, 56-godišnji muškarac iz Cambridgea (savezna država Massachusetts), i dalje nalazi na mjestu događaja i sarađuje s policijom. Tamo su i vozila hitne pomoći, policije i vatrogasaca, prenosi “Faktor“…

BREAKING: Several injured after vehicle plows into group of pedestrians near Boston's Logan International Airport.pic.twitter.com/t31Ts5zcVA

— Tennessee (@TEN_GOP) July 3, 2017