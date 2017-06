TRUMP SE UPUCAVAO NOVINARKI U OVALNOM UREDU – Pričao s irskim političarem na telefon pa izgubio koncentraciju: “Priđi bliže, od kud si ti?”

Američki predsjednik Donald Trump tokom telefonskog razgovora s irskim premijerom Leom Varadkarom prebacio je fokus na novinarku irske televizije RTÉ, i rekao da “ima lijep osmijeh”. Trump je s Varadkarom razgovarao da mu čestita na nedavnoj unutarstranačkoj pobjedi kojom je preuzeo vodstvo nad strankom Fine Gael. Oko njega su u tim trenucima bili novinari koji su ga snimali, prenosi “Jutarnji“.

During a call to Leo Varadkar, US President Donald Trump called over @CaitrionaPerry to say hello to the Taoiseach pic.twitter.com/uUvrF5RUMi

— RTÉ News (@rtenews) June 27, 2017