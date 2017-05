Theresa May poručuje: Bit ću “krvavo teška žena” tokom pregovora o Brexitu

Nakon razgovora s predsjednikom Evropske komisije Jeanom Claudeom Junckerom May je odbila da se posveti pitanju prava iseljenika do juna mjeseca. Izvori Evropske unije tvrde da Velika Britanija ne razumije proces pregovora i ignoriše način na koji EU funkcionira, piše “Klix“.

May je nedavno imala teške pregovore s Junckerom, kada je poručila da će izlazak Velike Britanije iz Evropske unije biti težak proces.

“Nedavno me neko od mojih kolega opisao kao krvavo tešku ženu, a ja kažem da će sljedeća osoba koja će to osjetiti biti Jean Claude Junker”, poručila je May.

