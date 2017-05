Pristaše Marine Le Pen vjeruju da će ona vratiti franak

Le Pen je kazala da odustajanje od eura nije njezin gospodarski prioritet ne bi li povećala podršku među biračima koje zabrinjava njezino stajalište o tome, pred drugi krug predsjedničkih izbora u kojem će odmjeriti snage s centristom Emmanuelom Macronom, piše “Index“.

Advertisements

No jučer se ponovno obrušila na euro, kazavši da je “mrtav”, na tragu svoje glavne teme u kampanji obilježene protueuropskim stajalištima i zagovaranjem ‘Frexita’.

Tri četvrtine Francuza želi zadržati euro

Ankete pokazuju da premda velika većina glasača Nacionalne fronte podržava povratak franka, gotovo tri četvrtine Francuza želi zadržati euro, što je velika prepreka za Le Pen.

“Očito je da je za napuštanje eura potrebno vrijeme, moglo bi ići nešto sporije, ali ona će to učiniti, to je u njezinu programu”, kazao je Slyvain Laour (50), na posljednjem velikom skupu Le Pen u sjevernom pariškom predgrađu Villepinteu. On je došao iz Henin-Beaumonta, njezina uporišta, da bi je slušao.

Yves i Lydie Carbon iz regije Aube kazali su da je Le Pen protuevropsko stajalište jedan od razloga zašto glasuju za nju.

“Oduvijek sam protiv EU-a”, kazala je Lydie, državna službenica kao i njezin suprug.

Napuštanje eura nije uslov gospodarske politike Le Pen

Njih ne zabrinjava izjava Le Pen da napuštanje eura nije uslov njezine gospodarske politike. “To bi moglo potrajati, ona mora uzeti u obzir zabrinutost nekih birača”, rekao je Yves.

“Moramo biti gospodari svoje sudbine, moramo vratiti svoje granice. Napuštanje eura dio je tog paketa, ona će to učiniti”, uvjeren je i učitelj Jean-Guy Protin iz Toursa.

Advertisements

loading...

Facebook komentari