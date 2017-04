Naredna fotografija otkriva kakav je ZAISTA Trump: O ovom detalju bruje društvene mreže!

Da Donald nema džentlmenske manire, vidjelo se prije nedelju dana kada je sa porodicom, suprugom i sinom Baronom Junior, sletio na Floridu, piše “Žena“.

Porodica Tramp je tog dana obišla vojnu bazu, a 45. američki predsjednik je nakon te posjete ponovo dobio etiketu nemarnog muža.

“Uhvati nekada Melaniju za ruku!”, “Budu pažljiviji prema njoj!”, govore mu brojni kritičari. Tramp je zasad imun na kritike.



Da li će biti ravnodušan i na ovo poređenje?

Six different administrations.

Note: creator asked that I not tag them in this tweet. pic.twitter.com/Z85zrbpPth

— Yashar (@yashar) April 21, 2017