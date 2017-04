PANIKA NA ULICAMA TURSKE! Dva zemljotresa pogodila zapadni dio zemlje

Prvi potres se dogodio kod grada Selendi poslije 16.00 a drugi, sat kasnije sa epicentrom u gradu Sehzadeler.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, piše “Informer“.

Agencija Dogan javila je da se drugi potres koji je bio plići, osetio u susjednim provincijama.

Zemljotresi u česti u Turskoj, gde je u razornom potresu 1999. godine stradalo oko 18.000 ljudi.

Felt #earthquake M5.3 strikes 119 km N of #Denizli (#Turkey) 4 min ago. Please report to: https://t.co/gAX4J84igs pic.twitter.com/ReM9HPjopv

— EMSC (@LastQuake) April 21, 2017