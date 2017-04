TRAGEDIJA – Poginulo oko 30 navijača Manchester Uniteda u Nigeriji

Međutim, oni su se nalazili iznad dalekovoda koji je popustio i došlo je do pucanja kablova kroz krov zbog vremenskih neprilika. Nažalost, na licu mjesta je poginulo sedam navijača, a mediji iz Nigerije tvrde kako je na kraju stradalo njih 30, piše “Index“…

Velika pobjeda Uniteda u produžecima ostala je u sjeni velike tragedije, pa se putem Twittera oglasio i sam klub s Old Trafforda…

“Naše misli su uz Unitedove navijače, njihove prijatelje i porodice, koje je pogodila jučerašnja tragedija u nigerijskom Calabaru”.

Our thoughts go out to the United fans, their friends and families affected by the tragedy in Calabar, Nigeria, yesterday. pic.twitter.com/WGnHAxpjMV

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2017